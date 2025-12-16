Gobierno de Monreal, Incapaz de Atender Crisis Educativa: Rodarte

Paro Continuará Ante Falta de Diálogo de la Autoridad, Reitera

Por Nallely de León Montellano

El conflicto entre el magisterio estatal y el Gobierno de Zacatecas escaló este fin de semana luego de que la Sección 58 del Sin- dicato Nacional de Trabajadores de la Edu- cación (SNTE) cuestionara abiertamente la conducción de la Secretaría de Educación del estado, en el contexto de un paro laboral que ya se prolonga por cuatro semanas.

El secretario general del gremio, Marcelino Rodarte Hernández, señaló que la falta de avances en la negociación y la cancelación de espacios de diálogo evidencian una incapacidad institucional para atender la crisis educativa.

En ese tenor, consideró que la permanen- cia de la actual titular de la Secretaría de Educación se ha convertido en un obstáculo para destrabar el con􀃀icto y restablecer la actividad escolar.

De acuerdo con el dirigente sindical, la complejidad operativa del sistema educativo estatal exige una conducción política con capacidad de diálogo, sensibilidad social y voluntad para generar acuerdos, cualidades que –afirmó– no se han re􀃀ejado en el ma- nejo del con􀃀icto.

Subrayó que, más allá de una exigencia directa, la continuidad de la secretaria de- bería ser evaluada desde una perspectiva de responsabilidad pública frente a la situación que atraviesan miles de docentes, estudian- tes y familias.

El paro de labores, explicó Rodarte Her- nández, se mantiene activo en al menos 350 centros educativos del sistema estatal, como resultado de la falta de respuestas claras a las demandas del magisterio, particularmente en lo relacionado con la federalización de la nómina y la certeza presupuestal.

Añadió que la suspensión de la mesa es- tatal prevista para esta semana profundizó el clima de desconfianza, al incumplirse acuerdos derivados de la primera mesa tripartita realizada a inicios de diciembre.

Desde el sindicato se reiteró que el ma- gisterio no busca prolongar el conflicto ni afectar a la comunidad educativa, pero advirtió que mientras no exista voluntad política para reactivar el diálogo y atender de fondo las demandas, el paro continuará.

La dirigencia insistió en que la solución no pasa únicamente por decisiones administra- tivas, sino por una reconfiguración del trato institucional hacia el magisterio estatal y la educación pública en Zacatecas.