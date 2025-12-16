Llama Mejía Haro a Evitar Confrontaciones Estériles y Campañas de Descalificación

Procesos Internos no Deben Convertirse en Competencia de Ataques, Dice

Por Miguel Alvarado Valle

El diputado federal Ulises Mejía Haro se pronunció sobre la reciente encuesta publicada a nivel nacional que lo coloca con una ventaja amplia frente a otros perfiles de Morena rumbo a la definición de candidaturas en Zacatecas, al señalar que estos ejercicios demoscópicos deben asumirse con responsabilidad, mesura y respeto a los tiempos que marca la ley electoral. Afirmó que, si bien reconoce el respaldo ciudadano re􀃀ejado en dichas mediciones, su postura será siempre cuidar las formas y continuar enfocado en su trabajo legislativo.

Mejía Haro explicó que la encuesta referida corresponde a la casa Enkoll, una de las más reconocidas a nivel nacional, la cual ha realizado mediciones en distintos estados del país y en procesos anteriores.

En ese contexto, sostuvo que no se trata de un ejercicio aislado ni improvisado, pero dejó claro que no puede ni debe adelantarse a procesos internos, ya que existe una normatividad electoral que limita los posicionamientos anticipados, especialmente cuando se encabezan preferencias.

El legislador federal subrayó que los resultados de cualquier encuesta no son producto de la casualidad, sino del trabajo territorial constante que ha realizado a lo largo de su trayectoria, primero como presidente municipal y ahora como diputado federal.

Recordó que ha recorrido de manera permanente todas las regiones del estado, colonias y comunidades, y que ese esfuerzo se re􀃀eja tanto en la cercanía con la ciudadanía como en la respuesta que hoy se observa en distintos ejercicios de opinión pública.

En relación con las definiciones internas de Morena, Mejía Haro reiteró su confianza en el método de la encuesta como mecanismo democrático para la selección de candidaturas, al considerar que es el camino más legítimo frente a prácticas basadas en padrinazgos o acuerdos cupulares.

Señaló que el propio partido ha sido claro en que las decisiones se tomarán con base en mediciones objetivas y que será la ciudadanía quien, en última instancia, determine quién debe encabezar los proyectos políticos.

Asimismo, reconoció que el posicionamiento que hoy reflejan algunas encuestas ha generado incomodidad y reacciones al interior de distintos grupos políticos; sin embargo, llamó a no caer en confrontaciones estériles ni en campañas de descalificación. Afirmó que los procesos internos no deben convertirse en una competencia de ataques, sino en un ejercicio serio donde cada aspirante demuestre con hechos, resultados y propuestas el porqué de su aspiración.

Finalmente, Ulises Mejía Haro sostuvo que será respetuoso de las convocatorias y de los tiempos que establezca Morena, y que llegado el momento formalizará su participación conforme a lo que marque el proceso.