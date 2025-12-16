Reconocimiento a la “Hora 32”, Exigen Maestras y Maestros de Telesecundarias

Exigen que Legisladores Aprueben Partida en el Presupuesto de Egresos

Por Nallely de León Montellano

Maestras y maestros del sistema de tele- secundarias salieron a las calles del Centro Histórico de Zacatecas para visibilizar una serie de demandas laborales y de seguridad social que, aseguran, llevan años sin resol- verse y que hoy se juegan en el análisis del Presupuesto de Egresos 2026.

La movilización, convocada por el Sin- dicato Independiente de Trabajadores de Telesecundarias del Estado de Zacatecas (SITTEZ), partió desde la Máquina 30-30 y concluyó con un plantón frente al Congreso del Estado, en un momento clave para la definición de recursos públicos.

El reclamo central fue doble, por un lado, el rescate financiero del Issstezac y el reconocimiento de la llamada “hora 32”, una prestación laboral que el gremio exige desde febrero de este año.

Ernesto Macías Silva, secretario general del SITTEZ, explicó que la protesta busca incidir directamente en las decisiones pre- supuestales que toman las y los diputados locales, pues de éstas depende que los compromisos previamente asumidos por el gobierno estatal se traduzcan en recursos reales.

Señaló que, sin una partida específica en el presupuesto, los acuerdos alcanzados en mesas de trabajo quedan en el terreno del discurso.

De acuerdo con el dirigente sindical, el reconocimiento de la “hora 32” implicaría una inversión aproximada de 43 millones de pesos anuales, necesarios para garantizar el pago a la totalidad del personal docente de telesecundaria.

A ello se suma la exigencia de destinar recursos suficientes para atender la crisis financiera del Issstezac, institución que representa la seguridad social de miles de trabajadores activos y jubilados.

Aunque el sindicato convocó a cerca de dos mil docentes en activo y alrededor de 800 jubilados, la participación fue parcial, lo que Macías Silva atribuyó a las con- diciones laborales y personales de cada trabajador, sin que ello le reste legitimidad al movimiento.

El líder sindical reconoció que ha habido acercamientos con legisladores locales y expresó que, al menos en el discurso, existe sensibilidad hacia las demandas del magis- terio; no obstante, advirtió que el verdadero respaldo se medirá en la aprobación final del paquete económico.

Tras la marcha, las y los docentes insta- laron un plantón temporal en la explanada del Congreso del Estado, en solidaridad con otras expresiones del magisterio estatal, par- ticularmente con la Sección 58 del SNTE, con quienes comparten la preocupación por el futuro del Issstezac y la defensa de los derechos laborales adquiridos.

Dicha protesta se suma a un contexto más amplio de inconformidad del sector educati- vo en Zacatecas, donde maestras y maestros insisten en que la discusión presupuestal no es un asunto técnico, sino una decisión que impacta directamente en su estabilidad la- boral, su retiro y el derecho a una vida digna tras décadas de servicio público.