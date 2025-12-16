Se Avanza en Zacatecas en la Protección de Derechos de Sectores Históricamente Vulnerados: Santivañez Ríos

Ante Nuevas Violencias en Entornos Digitales y Políticos

Por Nallely de León Montellano

Zacatecas se convirtió en la primera entidad del país en tipificar la violencia política por razón de género cuando ésta se cometa mediante el uso de inteligencia artificial y tecnologías emergentes, tras la aprobación de reformas impulsadas en el Congreso del Estado.

Así lo informó la diputada Isadora Santivañez Ríos, quien explicó que las modificaciones al marco legal buscan cerrar vacíos normativos frente a nuevas formas de violencia que afectan principalmente a mujeres, jóvenes e infancias, en un contexto donde el uso de herramientas digitales ha ampliado los riesgos de agresión y manipulación de la imagen personal.

La legisladora destacó que la reforma cobra especial relevancia de cara a los próximos procesos electorales, en los que se prevé la participación de mujeres en cargos de alta responsabilidad, incluida la gubernatura.

Señaló que estas disposiciones ofrecen una protección jurídica inédita frente a prácticas como la creación de contenidos falsos, imágenes íntimas o mensajes manipulados mediante inteligencia artificial con fines de desprestigio o violencia política.

Además de este avance, las reformas aprobadas también actualizan disposiciones relacionadas con la violencia digital y la violación a la intimidad sexual, al reconocer como delito la generación y difusión de contenidos sexuales falsos creados con tecnologías como “deepfakes” o clonación de imagen y voz, aun cuando la víctima no haya participado en su elaboración.

Santivañez Ríos subrayó que estas iniciativas forman parte de una agenda legislativa integral orientada a la protección de derechos de sectores históricamente vulnerados, particularmente mujeres y niñas, y que han sido construidas a partir de un trabajo técnico y jurídico especializado, en colaboración con equipos expertos y organizaciones civiles.

En el balance de su gestión, la diputada afirmó que las reformas aprobadas durante la presente legislatura no responden a coyunturas ni improvisaciones, sino a un análisis de la realidad social y de las nuevas violencias que enfrentan las personas en entornos digitales y políticos.

Finalmente, indicó que para el próximo periodo legislativo se prevé continuar con la revisión y fortalecimiento de leyes clave, como la Ley de Seguridad Pública y la Ley de Búsqueda, con el objetivo de incorporar enfoques de derechos humanos y perspectiva de género, y responder de manera más adecuada a las condiciones específicas que enfrenta Zacatecas en materia de seguridad y justicia.

Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas Para el Ejercicio Fiscal 2026

Además, durante la sesión ordinaria de este lunes, con 24 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones fue aprobado el dictamen relativo a la iniciativa de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2026, que prevé ingresos provenientes de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, fondos de aportaciones federales, convenios y asignaciones, fondo de estabilización de los ingresos de las Entidades Federativas, e ingresos derivados de financiamientos e incentivos.