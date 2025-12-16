Se Fortalece la Sala de Autismo de DIF Capital Para un Mejor Servicio Gratuito

Bajo la visión del alcalde Miguel Varela, el Ayuntamiento de Zacatecas, a través del Sistema DIF Capital, continúa fortaleciendo los servicios de su Sala de Autismo, destacando por ser la única sala de atención pública y gratuita en todo el estado de Zacatecas. Este compromiso con la inclusión ha permitido que cada vez más familias zacatecanas accedan a una atención especializada y de calidad.

Con el objetivo de optimizar los servicios y la atención brindada en esta importante sala, se llevó a cabo una jornada de capacitación en psicología dirigida al personal del DIF Capital. La formación fue impartida por el Instituto de Inclusión, contando con la participación del psicólogo Juan Enrique López como ponente principal.

Durante la capacitación, se abordaron temas prioritarios y de gran interés para el personal, incluyendo características para un diagnóstico de autismo, terapias personalizadas para cada caso, psicoeducación para padres y educación integral que deben llevar quienes padecen esta condición.

Nancy Flores, titular del área de Inclusión en el DIF Capital, resaltó la importancia de estos esfuerzos. Indicó que, al ser la única Sala de Autismo gratuita en Zacatecas, la demanda es alta, lo que ha generado una lista de espera considerable para integrar a nuevos usuarios.

Como muestra del compromiso del DIF Capital para satisfacer esta necesidad creciente, Flores anunció que, para el mes de enero, la Sala de Autismo estará brindando atención a más de 50 familias de la capital, lo que subraya la expansión y el impacto positivo de este servicio.

Estos avances en la atención y capacitación son impulsados por la visión y el trabajo conjunto de la presidenta honorífica del DIF Capital, Karla Estrada, y su esposo, el alcalde Miguel Varela.

De esta manera, el Ayuntamiento de Zacatecas, mediante el DIF Capital, reitera su compromiso con la inclusión y el bienestar de las familias, asegurando que los servicios ofrecidos en la Sala de Autismo se mantengan a la vanguardia y continúen mejorando la calidad de vida de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus cuidadores.