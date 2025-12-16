Este Año, el Programa de Empleo Temporal Benefició a Familias en Todo el Estado

Con Tres Modalidades de Participación

En retribución a su esfuerzo, recibieron un apoyo que beneficia la economía de sus hogares.

Más de ocho mil 500 familias de toda la entidad se han beneficiado este año con el Programa de Empleo Temporal, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (Sedeso). A través de esta iniciativa, las personas participan en proyectos que fortalecen sus comunidades y reciben un apoyo económico por sus labores.

Para la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, estos programas son fundamentales, ya que buscan mejorar el entorno, fortalecer el tejido social y fomentar la colaboración comunitaria.

El Programa de Empleo Temporal contempla tres modalidades de participación: supervisores, quienes coordinan equipos y actividades; responsables, encargados de organizar y dar seguimiento a tareas específicas, y ayudantes, que realizan labores directas como limpieza, jardinería, pintura y otras actividades.

Este esfuerzo, vigente durante todo el año, tiene como finalidad que más personas se integren y contribuyan al desarrollo de su comunidad y colonia. Busca facilitar la participación ciudadana en la mejora del entorno y reforzar la atención en zonas que requieren apoyo constante.

Para más información sobre este programa, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 449 910 21 21, extensiones 4262 y 4237, con un horario de atención de lunes a viernes, de 8:00 a 15:30 horas.