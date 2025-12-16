Refuerzan Blindaje de Aguascalientes en Mesa de Seguridad Ciudadana

Esta mañana la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la Mesa de Seguridad Ciudadana, donde se reforzaron las estrategias de blindaje del estado y se reafirmó el compromiso de mantener a Aguascalientes seguro, mediante el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno.
Durante el encuentro se dio seguimiento a las acciones de prevención, vigilancia y reacción, así como al fortalecimiento de la coordinación entre las corporaciones de seguridad, con el objetivo de proteger a las familias y preservar la paz en la entidad.
La gobernadora destacó que la seguridad es una tarea permanente y subrayó la importancia de sumar esfuerzos entre la federación, el estado y los municipios para obtener resultados efectivos, reiterando que no se bajará la guardia para salvaguardar a las y los aguascalentenses.