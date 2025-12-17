Ayuntamiento de Zacatecas Continúa Llevando la Magia Navideña a Colonias y Comunidades de la Capital

Con un esfuerzo sin precedentes y un firme compromiso con la convivencia comunitaria, el Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el alcalde Miguel Varela Pinedo, continúa llevando la magia de la Navidad a cada rincón de la capital. Tan solo este lunes 15 de diciembre, se realizaron ocho posadas en un solo día, reflejo del trabajo coordinado, la dedicación del personal municipal y la voluntad de fortalecer los lazos entre gobierno y ciudadanía.

Las colonias y comunidades beneficiadas con estas celebraciones fueron Francisco I. Madero, Cieneguillas, La Escondida, La Pimienta, Cumbres, Lázaro Cárdenas, Frente Popular y Luis Donaldo Colosio, donde niñas, niños, jóvenes y familias completas se reunieron para compartir momentos de alegría, tradiciones y espíritu navideño.

Durante su recorrido, el alcalde Miguel Varela Pinedo convivió directamente con las y los capitalinos, agradeciendo la cálida recepción y la participación activa de la ciudadanía en cada una de las posadas. Destacó que la realización de ocho eventos en un solo día es muestra del compromiso de su administración por estar presente en las colonias y comunidades, escuchar a la gente y construir cercanía real entre la sociedad civil y el gobierno municipal.

“El objetivo de acudir personalmente a estas celebraciones es mantener un gobierno cercano, humano y sensible. La Navidad es una oportunidad para encontrarnos, convivir y recordar que trabajando juntos podemos lograr una capital más unida y solidaria”, expresó el alcalde ante las y los asistentes.

Asimismo, Miguel Varela Pinedo reiteró su agradecimiento por la confianza depositada en su persona y en quienes integran la administración municipal, subrayando que el próximo año se continuará trabajando con responsabilidad y compromiso en beneficio de Zacatecas y su gente.

Finalmente, el presidente municipal invitó a las y los capitalinos a mantenerse atentos a las próximas posadas que seguirán realizándose en distintos puntos de la capital, las cuales serán anunciadas a través de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Zacatecas, para que más familias puedan sumarse y seguir compartiendo, juntas y unidos, la magia de las fiestas decembrinas.