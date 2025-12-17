Estudiantes Universitarios Crean “Ultrón”, un Impermeabilizante Ecológico de Bajo Costo

Innovación y Sustentabilidad:

El proyecto fue desarrollado por estudiantes de la UAA con el propósito de generar soluciones prácticas y sostenibles para la industria de la construcción.

El esfuerzo, la creatividad y el compromiso con el medio ambiente por parte de jóvenes emprendedores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se materializaron con el desarrollo de “Ultrón” un impermeabilizante duradero y que es amigable con el planeta, generado a partir de papel reciclado.

Este proyecto fue presentado durante la 50ª Muestra Emprendedora, edición en la que participaron cerca de 600 alumnos de 16 carreras, y cuyo objetivo es buscar soluciones innovadoras.

El equipo de jóvenes desarrolladores de “Ultrón”, con la valiosa mentoría de expertos en el rubro, logró formular un producto que promete transformar la manera en que se protege a los hogares y edificios.

Diego Gael Lara Díaz, estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas, refirió que su producto se diferencia de otros existentes en el mercado por dos características esenciales: es ecológico y se ofrece a bajo costo.

La base de “Ultrón” es una mezcla innovadora que incorpora papel reciclado, agua y resinas acrílicas. Esta composición no solo reduce el impacto ambiental, sino que también ofrece una duración garantizada de cinco años, superando las dudas de calidad que a menudo rodean a otros impermeabilizantes.

El equipo participante en la Muestra Emprendedora dedicó alrededor de tres meses al desarrollo de la idea y el perfeccionamiento de la fórmula. El proceso que siguieron consistió en el uso de mezcladoras donde incorporan el papel reciclado con el agua y la resina, logrando una sustancia que se distribuye de manera eficiente sobre la superficie, previa aplicación de un sellador.

Los jóvenes ya han probado con éxito el producto de la mano de diversos pintores, quienes han validado su excelente desempeño y facilidad de aplicación, ofreciendo a precios altamente competitivos en presentaciones de 19 litros y galón.

Este logro demuestra la capacidad de los jóvenes universitarios mexicanos para generar soluciones prácticas y sostenibles. El equipo confió en que su producto pueda impulsar una nueva era de productos de construcción amigables con el medio ambiente.