Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: se Incorporan 270 Nuevos Trabajadores de la Salud del IMSS Para Fortalecer la Atención Hospitalaria

Todos Reciben su Basificación

Se integran a Hospitales Rurales en Paracho, Ario de Rosales, Buenavista, Coalcomán, Villamar, Huetamo y Tuxpan, así como a Hospitales de Zona en Uruapan, Lázaro Cárdenas, Morelia y Zacapu.

Para la atención de la influenza H3N2 subclado K se tiene vacuna y tratamiento; en México se ha registrado a la fecha un solo caso: Secretaría de Salud.

Ciudad de México.- A través de un enlace desde Palacio Nacional a Morelia, Michoacán, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de basificaciones a 270 nuevos trabajadores de la salud: médicas, médicos, enfermeras, enfermeros y paramédicos, que se incorporan a hospitales rurales y de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

“Al definir el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, todas las instituciones desarrollaron una serie de acciones, hay acciones centrales y acciones por cada institución. Uno de los temas que estamos haciendo en todo el país, pero se le dio prioridad ahora a Michoacán, es esta solicitud que tienen trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social para ser basificados y dejar sus plazas temporales que tuvieron durante mucho tiempo.

“Entonces el día de hoy es lo que se presenta, además, algunos de ellos cambian de adscripción y se van a hospitales rurales o a clínicas rurales que no tenían suficientes médicos o enfermeras, entonces son algunas de las acciones que veníamos haciendo que se da prioridad en el caso de Michoacán”, señaló en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que, de los 270 nuevos trabajadores, 127 son mujeres y 143 son hombres que se integran a la plantilla laboral de Hospitales Rurales en Paracho, Ario de Rosales, Buenavista, Coalcomán, Villamar, Huetamo y Tuxpan, así como de Hospitales de Zona en Uruapan, Lázaro Cárdenas, Morelia y Zacapu.

Puntualizó que se trata de personal de enfermería, paramédicos, así como médicos familiares, gastroenterólogos, anestesiólogos, cirujanos, cirujanos oncólogos, ginecólogos, neonatólogos, urgenciólogos, de terapia intensiva, medicina interna, pediatría, traumatología, ortopedia y reumatología.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, felicitó a todo el personal médico que hoy recibe sus plazas, además agradeció a la Presidenta por las acciones en apoyo al pueblo michoacano con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Para la Atención a la Influenza H3N2 se Tiene Vacuna y Tratamiento: Salud

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que, en atención a la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto a la influenza H3N2 subclado K o también denominada como la “Super Gripe”, que circula en Europa y Estados Unidos, en México sólo se ha registrado un caso en una paciente de 82 años que recibió tratamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

Detalló que la influenza H3N2 subclado K se trata de una variante que responde bien al tratamiento habitual y se previene con la vacuna Mexinvac que se produce en el país y de la que hay una disponibilidad suficiente para cubrir a la población en riesgo. Por ello, el titular de Salud recordó que se deben vacunar todas las niñas y niños entre seis meses y cinco años de edad, adultos de 60 años o más, así como aquellas personas con factores de riesgo como diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, obesidad, asma o con enfermedades que comprometan el sistema inmunológico.

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que, desde su puesta en marcha el 6 de diciembre, las Rutas de la Salud han entregado más de 115 millones de piezas de medicamentos, abasteciendo a 8 mil 440 Centros de salud y 646 hospitales. Agregó que, como parte de una cuarta entrega, 325 Rutas de la Salud abastecieron a 640 hospitales con más de 14 millones de piezas, garantizando insumos para cirugías y tratamientos especializados.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, señaló que las obras en esta institución avanzan, para ello se retomó la construcción de la nueva Unidad de Medicina Familiar en Arcelia, Guerrero, se iniciaron obras de la nueva Clínica de Medicina Familiar en Naucalpan, Estado de México, la demolición del antiguo Hospital General de Tlatelolco “Dr. Gonzalo Castañeda” tiene un avance del 99 por ciento, y como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se terminó el primer consultorio en Tarímbaro.