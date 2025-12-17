Tere Jiménez Encabeza Acciones Para Reforzar la Seguridad en el Centro Comercial Agropecuario

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la Mesa de Seguridad en el Centro Comercial Agropecuario, donde, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, se evaluaron las estrategias que se han implementado para fortalecer la seguridad en esta importante zona comercial.

En el encuentro, participaron representantes del Ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y Municipal, así como de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y el Centro Nacional de Inteligencia en Aguascalientes, quienes revisaron acciones de vigilancia y operativos enfocados en salvaguardar la integridad de quienes trabajan diariamente en el lugar, así como de las familias que lo visitan.

Durante la reunión, la gobernadora reiteró que no se bajará la guardia y que se continuará fortaleciendo la vigilancia permanente y los operativos de seguridad, con el objetivo de garantizar espacios seguros y confiables para la ciudadanía. Subrayó que su compromiso es seguir construyendo un Aguascalientes en el que las personas puedan realizar sus actividades con tranquilidad. “Queremos que Aguascalientes siga siendo el mejor estado para vivir, y eso implica trabajar todos los días por la seguridad de nuestra gente”, afirmó.

Asimismo, las autoridades escucharon de manera directa las inquietudes y propuestas de las y los trabajadores del Centro Comercial Agropecuario, lo que permitirá identificar áreas de oportunidad y reforzar las acciones para mejorar este espacio, que por años ha sido un punto clave de abasto y convivencia para las familias de Aguascalientes.

En el evento, también estuvieron presentes el presidente municipal Leonardo Montañez; el comandante de la 14/a. Zona Militar, general José Francisco Moreno Barrera; el coordinador de la Guardia Nacional en Aguascalientes, general Homero Edmundo Blanco Lozada; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo; el fiscal general del Estado, Manuel Alonso García; el secretario general de Gobierno, José Antonio Arámbula López; la delegada de la Fiscalía General de la República en Aguascalientes, Maribel Chávez Arriaga; el jefe de estación del Centro Nacional de Inteligencia en Aguascalientes, Luis Gaistardo Serrano; el secretario técnico de la Mesa Estatal de Seguridad para la Construcción de la Paz en Aguascalientes, Fernando Alférez Alcázar; el secretario de Seguridad Pública Municipal, comisario Gonzalo Pérez Zúñiga; el director de la Policía Preventiva, comisario Juan Manuel Amador Martínez; el presidente del Consejo de Administración del Centro Comercial Agropecuario, Ignacio Humberto Arrendo Becerra; el secretario del Consejo de Administración del Agropecuario, Luis Armando Delgado, y el tesorero Salvador Sebastián Mauricio.