Tere Jiménez Inaugura Nueva Planta de Foresight: Generará 300 Empleos, con una Inversión de 899 Millones de Pesos

Será la más Grande y Moderna de la Compañía a Nivel Global

Esta planta será la más grande y moderna de la compañía a nivel global.

Se ubica en el Parque Industrial Chichimeco, en el municipio de Jesús María.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró la tercera planta de la empresa automotriz Foresight, un proyecto que representa una inversión de 899 millones de pesos y la generación de 300 empleos. Esta nueva planta será la más grande y moderna de la compañía a nivel global y estará dedicada a la fabricación de partes plásticas para automóviles y al ensamble de interiores.

“En estas líneas de producción se fabricarán piezas que viajarán por todo el mundo, componentes que formarán parte de la vida diaria de millones de personas. Nuestra entidad tiene algo muy especial: es el corazón logístico del continente americano, cuenta con seguridad, paz social, un sólido estado de derecho y talento altamente capacitado”, destacó la gobernadora.

Agregó que la relación entre China y Aguascalientes se ha consolidado con la presencia de 17 empresas, la generación de más de cuatro mil empleos y un flujo constante de nuevas inversiones provenientes de ese país.

Lu Wenbo, presidente y director general de la empresa Foresight, reconoció el respaldo de la gobernadora Tere Jiménez para la consolidación de este nuevo proyecto en Aguascalientes. “Estamos viviendo un momento muy especial al ser testigos de la inauguración de la tercera planta de Foresight en esta entidad; es un compromiso firme con el crecimiento local y la cooperación en beneficio mutuo”, señaló.

Eduardo Gálvez Macías, presidente de Foresight México, reconoció el apoyo de las y los colaboradores. “Junto con el talento calificado y la experiencia de la fuerza laboral de México, se crea la fórmula perfecta para la competitividad. Nuestro crecimiento ha sido rápido y sostenido, fruto de la estrategia y el esfuerzo conjunto de todos los que forman parte de esta gran familia”, resaltó.

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, señaló que continuarán trabajando para impulsar el crecimiento de las empresas y la atracción de nuevas inversiones. “Hace poco la gobernadora y yo estuvimos en China en una agenda de trabajo y, a raíz de esa visita, así como de diversas colaboraciones, se logró esta inversión en uno de los parques del estado”, indicó.

El presidente municipal de Jesús María, César Medina Cervantes, reconoció el trabajo de la gobernadora y las gestiones que realiza en el extranjero para atraer nuevos proyectos. “Cada nueva inversión que llega a Jesús María se traduce en oportunidades concretas para nuestra gente: empleos formales, mayor actividad económica y mejores condiciones para el desarrollo de las familias”, finalizó.

Cabe destacar que la nueva planta se ubica en el Parque Industrial Chichimeco, en el municipio de Jesús María. La instalación cuenta con tres pisos.

En el evento también estuvieron presentes Eric Wang, director senior de Operaciones de Foresight; e Israel Tagosam Salazar Imamura López, director general del Fideicomiso Desarrollos Industriales Aguascalientes.