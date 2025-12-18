Aprobar el Presupuesto no es Estar a Favor del Gobierno: Carlos Peña

Al aprobar el martes el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2026, el Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI, Carlos Peña Badillo, dejó muy claro que ni el pueblo ni las autoridades deben confundirse, porque ahora es el momento de atender el presente, pero pensando en un mejor futuro para todos los zacatecanos.

Agregó que estar a favor de Zacatecas es darle al gobierno un voto de con􀂿anza desde la Legislatura para que se atienda el presente y dejen de escudarse en el pasado.

Ya les llegó el tiempo de hacer las cosas bien para que entreguen el gobierno sin problemas.

Destacó que este Paquete Económico será la antesala para la conclusión de este sexenio, por lo que no existirá argumento alguno para no atender a maestras y maestros, productores, migrantes y todos los sectores de la sociedad que han salido a las calles a manifestarse por falta de apoyo de las autoridades.

Peña Badillo subrayó que este paquete tiene el reto de estar a la altura del tiempo, del momento y de la circunstancia que nos tocó vivir, por lo que pidió atender con respuestas a quienes lo requieran.

El PRI quiere estar a la altura de las circunstancias, por lo que está de acuerdo en que los municipios tengan un incremento entre el 6 y 7%, no se puede dar mayor porcentaje porque a nivel federal, Morena y sus aliados, castigaron a Zacatecas y se recibió menos presupuesto, puntualizó.

Por ello, subrayó que los 58 municipios del Estado requieren ser tratados con atención y respeto más allá de colores.