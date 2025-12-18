Exigen Notarios a David Monreal Vetar las Reformas a la Ley del Notariado

Se Permitirían Dedazos del Ejecutivo a Perfiles sin Formación, Afirman

Por Nallely de León Montellano

El Colegio de Notarios del Estado de Zacatecas manifestó su preocupación ante la reciente reforma a la Ley del Notariado aprobada por la LXV Legislatura local, al advertir que el nuevo marco legal pone en riesgo principios fundamentales de la función notarial y, con ello, la seguridad jurídica de la ciudadanía.

En conferencia de prensa, el presidente del Consejo Consultivo del Colegio, Arturo Casas Madero, señaló que la postura del gremio no responde a intereses políticos, sino a una responsabilidad institucional y social, al considerar que la reforma abre la posibilidad de designaciones directas de notarios por parte del titular del Poder Ejecutivo, sin los procesos previos de formación, evaluación y mérito que históricamente han garantizado profesionalismo e imparcialidad.

El notariado zacatecano subrayó que durante la discusión legislativa no se presentaron argumentos técnicos ni jurídicos a favor de la reforma, lo que consideró preocupante dada la trascendencia de los cambios aprobados. En contraste, destacó que legisladoras y legisladores que votaron en contra sí expusieron razones de fondo relacionadas con la defensa de la certeza jurídica y el interés general.

De acuerdo con el Colegio, la reforma permite otorgar la patente notarial antes de que la persona designada cuente con la preparación completa, dejando la capacitación para una etapa posterior, lo que –advirtieron– podría traducirse en riesgos para actos que impactan directamente el patrimonio, la familia y los derechos de las personas.

Asimismo, señalaron que no se presentó un diagnóstico que justifique una ampliación del número de notarías ni que demuestre de- ficiencias en la prestación del servicio que ameriten modificar los criterios de acceso. En ese sentido, consideraron que reformar una institución de esta naturaleza sin sustento técnico compromete su estabilidad y debilita el principio de mérito.

Ante este escenario, el Colegio de Notarios solicitó formalmente al gobernador del estado ejercer su facultad de veto y detener la promulgación del decreto, al considerar que la reforma vulnera los principios del notariado latino, entre ellos la formación previa, la independencia y la imparcialidad en el ejercicio de la fe pública.

Casas Madero informó que el gremio hará llegar un documento oficial al Ejecutivo estatal para sustentar esta petición y reiteró la disposición del Colegio al diálogo y a la construcción de alternativas que permitan modernizar el servicio notarial sin debilitar la institución.

Finalmente, enfatizó que un notariado sólido es un elemento clave para la estabilidad social y la protección de derechos, por lo que cualquier modificación legal debe priorizar el interés de la ciudadanía por encima de criterios discrecionales.