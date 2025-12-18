Fortalece Ayuntamiento de Zacatecas la Atención Turística con Capacitación Especializada

Con el objetivo de elevar la calidad en la atención y fortalecer la experiencia de quienes visitan la capital, la Dirección de Turismo del Municipio de Zacatecas llevó a cabo la última capacitación del año denominada “Curso Intensivo de Atención al Turista con Nuevas Prácticas de Innovación”, una jornada enfocada en la profesionalización, la actualización constante y el uso de nuevas herramientas tecnológicas aplicadas al sector turístico.

En esta capacitación participaron elementos de la Policía Turística, empresas de servicios turísticos y personal del programa Héroes Paisano, quienes diariamente brindan atención directa a visitantes nacionales e internacionales en tres puntos estratégicos de la ciudad. La diversidad de perfiles permitió un enfoque integral que combina seguridad, hospitalidad, innovación y promoción del consumo local.

Durante el curso se destacó la importancia de mantenerse actualizados en temas relacionados con la experiencia turística, así como en los programas que impulsa el Ayuntamiento de Zacatecas en materia de difusión, operación turística, uso de tecnología, organización de eventos y fortalecimiento de la seguridad. Estas acciones contribuyen a ofrecer una atención más eficiente, cercana y de mayor calidad tanto para turistas como para la ciudadanía en general.

El temario abordó aspectos clave para el desarrollo turístico de la capital. En el módulo Prevención y Respuesta ante Incidentes de Seguridad, el secretario de Seguridad Pública del Municipio, Gustavo Serrano Osornio, compartió herramientas y protocolos para garantizar entornos seguros.

Por su parte, Manuel Alejandro Moreno Escobar, docente investigador de la Licenciatura en Turismo de la UAZ, expuso el tema Atractivos y Productos Turísticos: el potencial de la experiencia Zacatecas, resaltando la riqueza cultural, histórica y patrimonial del municipio.

Finalmente, la directora general de Turismo, Berenice Villagrana, presentó la Implementación del Chatbot Turístico de Inteligencia Artificial, una herramienta innovadora diseñada para fomentar el consumo local y ampliar la estancia de los visitantes.