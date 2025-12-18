Llaman a la Calma Ante la “Supergripe”

Lo Adecuado, Seguir Medidas Preventivas y Vacunarse

Por Miguel Alvarado Valle

El secretario de Salud de Zacatecas, Uswaldo Pinedo Barrios, informó que hasta el momento no se tiene registro de la llegada al estado del subclado K de la in􀃀uenza A H3N2, también conocida como “supergripe” variante que ha generado alertas internacionales por su circulación en países como Estados Unidos, Canadá y algunas regiones de Europa. Aunque en México se han reportado sólo un caso confirmado, las autoridades sanitarias estatales mantienen vigilancia permanente y llamaron a la población a no generar alarma innecesaria.

Pinedo Barrios explicó que, si bien no existe evidencia de transmisión de esta variante en Zacatecas, es importante reforzar las medidas preventivas que ya se conocen desde la pandemia de COVID-19, como el lavado frecuente de manos, el estornudo de etiqueta, evitar lugares concurridos cuando se presentan síntomas respiratorios y, de ser necesario, el uso de cubrebocas.

Subrayó que estas acciones siguen siendo fundamentales para disminuir riesgos de contagio durante la temporada invernal. En cuanto a la vacunación, el secretario señaló que la principal recomendación es que la población, especialmente los grupos de riesgo, se mantenga vacunada contra la influenza.

Detalló que la meta estatal es aplicar alrededor de 500 mil dosis entre todas las instituciones del sector salud, y que actualmente se registra un avance de entre 45 y 55 por ciento, con el mes de diciembre como periodo clave para reforzar la cobertura antes de cerrar la campaña a fi- nales de enero.

En ese sentido, se ha insistido en que la inmunización es la principal herramienta de protección, particularmente para adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, niñas y niños, así como personas con enfermedades crónicas o con algún grado de inmunodeficiencia.

En Zacatecas, la influenza predominante continúa siendo la tipo A, la misma que se presenta cada año y que responde adecuadamente a la vacunación.

Las cifras indican que el comportamiento de la enfermedad es similar al del año pasado, con alrededor de mil 178 casos acumulados en lo que va del año, y sólo ocho casos registrados desde septiembre a la fecha en las unidades monitoras, sin que hasta el momento se tenga reporte de fallecimientos por in􀃀uenza durante la actual temporada invernal.

Finalmente, el secretario de Salud destacó que existe suficiente disponibilidad de vacunas en todas las unidades médicas del estado y una buena respuesta de la población, por lo que reiteró el llamado a acudir a los centros de salud, unidades de bienestar y hospitales del sector público.