Presiona el FPLZ Para que Otorguen Claves Educativas a Cendis de Guadalupe y Morelos

Toma Ciudad Administrativa y Secretaría de Finanzas

Por Nallely de León Montellano

Integrantes del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) realizaron una movilización este miércoles que incluyó la toma de la Ciudad Administrativa y de las instalaciones de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, como medida de presión para exigir el otorgamiento de claves educativas a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) impulsados por la organización. La protesta se prolongó por aproximadamente cinco horas, durante las cuales se suspendieron actividades administrativas en el complejo gubernamental.

Posteriormente, los manifestantes liberaron las instalaciones luego de entablar un diálogo con autoridades estatales, quienes se comprometieron a dar seguimiento a sus demandas. De acuerdo con representantes del FPLZ, desde hace más de un año han solicitado a la Secretaría de Educación de Zacatecas el reconocimiento oficial de los Cendis ubicados en los municipios de Guadalupe y Morelos, a través de la asignación de claves educativas.

Dicho registro permitiría a estos centros integrarse formalmente al Sistema Educativo Nacional y acceder a recursos federales destinados a la educación inicial. Actualmente, explicaron, se les ha planteado la opción de operar bajo una clave como escuela particular, lo que limitaría el acceso a financiamiento público y afectaría la viabilidad de los centros, los cuales atienden a niñas y niños de familias trabajadoras.

Durante el encuentro con funcionarios estatales, el subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana, Omar Carrera, informó que existe el compromiso de gestionar, ante la Secretaría de Educación Pública federal, el cambio de las claves particulares a claves públicas una vez que se cuente con la notificación correspondiente de la autoridad educativa federal.

Otro de los puntos expuestos por la organización fue la reducción salarial del cinco por ciento que enfrenta el personal de los Cendis. En este tema, el gobierno estatal ofreció realizar gestiones administrativas para buscar la compensación de dicho ajuste.

Finalmente, los manifestantes advirtieron que, de no concretarse avances reales en el reconocimiento legal y el financiamiento de los Cendis, podrían retomarse acciones de protesta en los próximos días, al considerar que el acceso a la educación inicial es un derecho que debe ser garantizado por el Estado.