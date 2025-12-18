Presupuesto de Egresos no Atiende Principales Demandas del Magisterio: Marcelino Rodarte

Consultarán con Bases si Continúa Paro o Usan Otras Tácticas

Por Nallely de León Montellano

Tras la aprobación del Presupuesto de Egresos 2026, el magisterio estatal agrupado en la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) manifestó su inconformidad al considerar que sus principales demandas no fueron atendidas y que el proceso legislativo evidenció una falta de autonomía entre los poderes del estado.

En declaraciones públicas, el secretario general del gremio, Marcelino Rodarte Hernández, señaló que el presupuesto aprobado no respondió a las exigencias planteadas desde el inicio del paro laboral, particularmente aquellas relacionadas con vivienda, seguridad social y la situación financiera del Issstezac.

Afirmó que, aunque el documento contempla incrementos globales en algunos rubros, los recursos asignados resultan insu- ficientes para atender de fondo las problemáticas del magisterio estatal.

Rodarte Hernández sostuvo que uno de los principales objetivos del movimiento fue frenar la federalización de la nómina, proceso que –aseguró– se logró detener temporalmente, aunque advirtió que el gobierno estatal ha insistido en retomarlo.

En ese sentido, afirmó que existen elementos legales para impugnar o reponer dicho procedimiento en caso de que avance sin el consenso del gremio. El dirigente sindical también cuestionó lo que calificó como trato diferenciado hacia distintas organizaciones, al señalar que mientras algunos sectores recibieron recursos sin movilización previa, las demandas del magisterio estatal, respaldadas por un paro de cuatro semanas, no fueron re􀃀ejadas de manera clara en el presupuesto aprobado.

Ante este escenario, informó que la Sección 58 inició un proceso de consulta con su base trabajadora para definir el rumbo del movimiento.

Explicó que, una vez concluida la votación del presupuesto, se activaron asambleas en planteles y espacios de protesta, cuyos resultados determinarán si el paro se mantiene, se repliega o se transita hacia nuevas estrategias de acción.

Rodarte Hernández adelantó que una de las opciones que se analizan es un repliegue estratégico, con el objetivo de evitar mayores afectaciones a la comunidad educativa, sin renunciar a la defensa de los derechos laborales.

Subrayó que cualquier decisión será tomada de manera colectiva y con base en el sentir del magisterio estatal.

En el marco de las movilizaciones, el dirigente confirmó la visita de una representación del magisterio de Guerrero como muestra de respaldo al movimiento zacatecano, así como la participación de integrantes de la Sección 58 en un encuentro sindical en Michoacán, relacionado con procesos legales en defensa de derechos laborales.

Finalmente, reiteró que, más allá del paro, el magisterio estatal continuará impulsando acciones jurídicas, políticas y organizativas para atender temas pendientes como la federalización, el Issstezac, vivienda y la constitucionalidad de reformas recientes, al tiempo que aseguró que se mantendrá informada a la comunidad educativa y a madres y padres de familia sobre las decisiones que se adopten en los próximos días.