Aguascalientes Conquista el oro en Olimpiada Internacional de Matemáticas, en China

Rodrigo Saldívar, estudiante del Bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (Bachuaa) central, obtuvo medalla de oro en la Olimpiada Internacional Juvenil de Matemáticas (IJMO, por sus siglas en inglés) 2025, que se desarrolla en la ciudad de Shenzhen, China, consolidándose como uno de los jóvenes talentos más destacados en el ámbito matemático a nivel internacional.

El alumno, orgullosamente originario de Aguascalientes, representó a México en esta competencia internacional, en la que participó dentro de la categoría de estudiantes de preparatoria, logrando el máximo reconocimiento tras demostrar un alto nivel de conocimientos, disciplina y capacidad analítica.

La IJMO es considerada la olimpiada de matemáticas más importante del continente asiático y en su edición 2025 reunió a estudiantes de más de 30 países, lo que convierte este logro en un referente de excelencia académica y competitividad internacional.

Rodrigo Saldívar cuenta con una trayectoria de siete años de entrenamiento continuo en matemáticas; no obstante, previo a cada competencia internacional, realiza un proceso de preparación intensiva de aproximadamente tres meses, enfocado en el fortalecimiento de habilidades avanzadas de razonamiento lógico y resolución de problemas.

Su participación en la IJMO 2025 fue posible gracias a su destacado desempeño en competencias previas, entre ellas la Olimpiada de Matemáticas de Escuelas de Singapur y Asia (SASMO, por sus siglas en inglés), donde obtuvo resultados sobresalientes que le permitieron ser invitado al Desafío de la Olimpiada Internacional de Matemáticas de Singapur (SIMOC, por sus siglas en inglés) 2024, así como a la propia Olimpiada Internacional Juvenil de Matemáticas (IJMO).