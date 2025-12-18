Arranca Operativo Para Recibir a Paisanos que Regresan a Pasar las Fiestas Decembrinas

Operativo Bienvenido Paisano

En la estrategia participan la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

En las cinco Puertas de Seguridad, las y los viajeros reciben asistencia, en caso de requerirla.

El operativo se prolongará hasta el mes de enero, que es cuando los connacionales retornan la Unión Americana.

Con el propósito de brindar seguridad, orientación y acompañamiento a los paisanos que regresan de Estados Unidos durante la temporada navideña, así como a las y los conductores que transitan por las carreteras del estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes (SSPE) puso en marcha el Operativo Bienvenido Paisano.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, informó que esta estrategia forma parte del Plan de Seguridad y Justicia Blindaje Aguascalientes, cuyo objetivo es garantizar un entorno seguro para las familias de la entidad y para quienes visitan o circulan por el estado durante estas fechas.

Destacó que una de las prioridades del operativo es brindar tranquilidad a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos y que, con motivo de las fiestas decembrinas, regresan a su lugar de origen para reunirse con sus seres queridos. Su seguridad y bienestar durante el trayecto y su estancia en Aguascalientes es fundamental.

En el Operativo Bienvenido Paisano participan oficiales de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, quienes brindan atención en las cinco Puertas de Seguridad con que cuenta la entidad; en estos puntos de control reciben a los viajeros y les ofrecen apoyo, orientación y acompañamiento, en caso de que lo requieran durante su recorrido por las carreteras del estado.

Finalmente, el titular de la SSPE señaló que el operativo permanecerá activo hasta el mes de enero, que es cuando los paisanos emprenden su regreso a Estados Unidos, con el compromiso de que durante su estancia y paso por Aguascalientes, se sientan seguros y protegidos.