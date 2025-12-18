Tere Jiménez Reconoce a Empresas Comprometidas con el Cuidado del Medio Ambiente

Reciben el Sello de Bajo Carbono

Un total de 14 empresas locales recibieron el Sello de Bajo Carbono, una herramienta que les permitirá abrir nuevos mercados y fortalecer su competitividad.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la entrega de reconocimientos a 14 empresas locales por sus aportaciones al cuidado del medio ambiente y por contribuir al impulso de un modelo económico más limpio, eficiente y sostenible en la entidad.

“Gobernar también es anticipar, es tomar decisiones que protegen a las próximas generaciones; quienes reciben el Sello de Bajo Carbono, están marcando una ruta donde producir y cuidar el entorno avanzan por el mismo camino. La entrega de este distintivo afirma nuestra decisión de crecer sin darle la espalda al planeta”, destacó la gobernadora.

Asimismo, aseguró que cuidar el medio ambiente es una inversión y una ventaja estratégica; dijo que las empresas locales hoy saben que producir, invertir y generar empleo, puede ir de la mano con la reducción de emisiones, y que la innovación también se expresa en responsabilidad climática.

Las empresas que recibieron el Sello de Bajo Carbono por adoptar buenas prácticas en la gestión de emisiones de gases efecto invernadero, son: Nissan Mexicana, Frigorizados La Huerta, Rancho Medio Kilo, Cementos Cruz Azul Aguascalientes, Coca Cola, Chinoin, Sabro Pollo, Jatco, Grupo Lala, Leche San Marcos, TechAccess Services Max4, NatGas, Casa El Frijolito y Telas Laprotex.

Sarahi Macías Alicea, titular de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, explicó que el Sello de Bajo Carbono es una herramienta que impulsa a las empresas a actuar frente al cambio climático, ya que les brinda certeza, incentivos y reconocimiento público. Además, les permite acceder a nuevos mercados, reducir riesgos, optimizar costos, mejorar su eficiencia y fortalecer su imagen ante la sociedad.

“El resultado es tangible y medible: más de 125 mil toneladas de dióxido de carbono fueron reducidas, evitadas o compensadas por estas 14 empresas. Esta cifra representa 1,500 hectáreas conservadas por compensación con árboles, capturando carbono de manera constante para limpiar el aire que respiramos. Esto es como si apagáramos cerca de 15 millones de focos encendidos durante todo un año”, precisó.

Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes, felicitó a las empresas que fueron reconocidas por su compromiso con el medio ambiente; dijo que desde el Ayuntamiento capitalino se continuarán impulsando acciones que favorezcan la calidad de vida de las familias y que abonen a que Aguascalientes siga siendo un estado sostenible.

José Ramón Medrano, expresidente del Grupo de Industriales de Aguascalientes, reconoció la iniciativa del Gobierno del Estado al crear el Sello de Bajo Carbono: “Antes que nada quiero reconocer que Aguascalientes se atreva a hacer cosas diferentes y que ponga el ejemplo, que sea un referente para que otros estados lo sigan; Aguascalientes se ha distinguido por ser un estado donde las cosas son diferentes, nos atrevemos a hacer cosas diferentes y somos líderes; esto es solo un ejemplo más de los muchos esfuerzos que el Estado, la sociedad y las empresas estamos dispuestos a hacer”.

En el evento que se realizó en Palacio de Gobierno también estuvieron presentes la diputada local Mirna Medina Ruvalcaba; Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado; Juan Pablo Gómez Diosdado, contralor general del Estado; Luis Felipe Ruvalcaba, titular de Oficina de Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Aguascalientes; Humberto Blancarte Alvarado, presidente de la Comisión de Sustentabilidad de la Coparmex Aguascalientes; y Jorge Armando Llamas Esparza, director de la Agencia Estatal de Energía.