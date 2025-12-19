El PRI Vota en Contra de Modificaciones a la Ley del Notariado

En su carácter de coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI en la LXV Legislatura, el Diputado Carlos Peña Badillo, expuso el miércoles el voto en contra de las modificaciones que de manera sospechosa se pretende hacer a la Ley del Notariado para reducir los requisitos en la elección de futuras y futuros Notarios Públicos.

Peña Badillo señaló que el Grupo Parlamentario de su partido exige corregir el dictamen y destacó que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, porque antes de emitir un dictamen hay que saber escuchar, hay que preguntar más a los que saben, a los expertos; no atropellar ni avasallar o hacer las cosas de una manera trocha.

Esta ley, que debe tener las opiniones de Notarias y Notarios Públicos, debe reconsiderarse, porque no hacerlo, es como la eliminación de los contrapesos que borró de un plumazo la Cuarta Transformación y que hoy, deja ver que el avasallamiento de Morena no tiene sentido ni final.

Al contrario, en la Ley de Notariado se deben tomar en cuenta temas tan delicados como proba bles hechos de lavado de dinero o escrituras irregulares, cuando se hacen buscando proteger a un poderoso.

En la Legislatura pudimos haber generado un consenso, y preguntar a los que saben, ya que los Diputados no somos todólogos, pero sí reconocemos que en los tiempos pasados había preparación para los cargos de Notarias y Notarios, mientras que ahora pretenden designarse de un plumazo.

Ojalá que nuestro voto en contra haga re􀃀exionar a los impulsores de este dictamen y que realmente escuchen a los que saben para dar certeza jurídica a una ley tan significativa.