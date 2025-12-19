Otorgan el Premio Tenamaxtle 2025 a la Coordinación Feminista Olimpia de Gouges

Y a Martín Javier Hernández Dones

Por Nallely de León Montellano | Fotos: Diana Moreno Valtierra

La defensa de los derechos de las personas con discapacidad y la lucha colectiva de las mujeres contra la violencia, marcaron la entrega del Premio Estatal de Derechos Humanos Tenamaxtle 2025, uno de los reconocimientos más importantes en la materia en Zacatecas.

En esta edición, el galardón fue otorgado a la Coordinación Feminista Olimpia de Gouges A. C., organización que ha construido redes de acompañamiento y defensa para mujeres víctimas de violencia en la entidad, así como a Martín Javier Hernández Dones, por una trayectoria dedicada a la inclusión y a la promoción de la dignidad humana.

Durante la ceremonia, realizada en el marco del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se subrayó que el premio busca visibilizar causas sociales que siguen siendo urgentes en Zacatecas, particularmente el acceso pleno a derechos para las personas con discapacidad y la erradicación de las violencias que enfrentan las mujeres en su vida cotidiana.

Además del reconocimiento principal, se entregaron menciones honoríficas a activistas cuyo trabajo ha incidido en la ampliación de derechos y libertades, entre ellas María de la Paz Barrón Delgado, por su labor a favor de la comunidad LGBTTTIQ+, y María de los Ángeles Moreno Padilla, por su defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

También fueron reconocidas personas y colectivos que, desde distintos ámbitos sociales, culturales y comunitarios, han impulsado acciones en favor de los derechos humanos en el estado, fortaleciendo la participación ciudadana y el acompañamiento a poblaciones históricamente vulneradas.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas informó que en esta edición del Premio Tenamaxtle se registró un aumento en la participación, con un total de 12 candidaturas, lo que re􀃀eja un mayor interés social por reconocer y respaldar iniciativas que colocan la dignidad humana en el centro de la vida pública.

El Premio Tenamaxtle se ha consolidado como un espacio para reconocer no sólo trayectorias individuales, sino también procesos colectivos que buscan transformar realidades marcadas por la exclusión, la discriminación y la violencia, y que apuestan por una sociedad más justa e incluyente en Zacatecas.