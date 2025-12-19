Roban Propiedades en el Centro Histórico Mediante Documentos Notariales Apócrifos

Orquestan Despojos “Notarios y Actores” de Otros Estados: Casas

Por Nallely de León Montellano

El Colegio de Notarios del Estado de Zacatecas alertó sobre un presunto esquema de despojo de bienes inmuebles en el Centro Histórico de la capital, a través de escrituras irregulares promovidas por personas que operan desde distintas entidades del país, situación que ya es investigada por autoridades ministeriales.

Jaime Arturo Casas Madero, presidente del Colegio de Notarios de Zacatecas para el periodo 2024-2026, informó que la organización presentó denuncias formales por lo que se ha denominado públicamente como un “cártel inmobiliario”, luego de detectar intentos de apropiación de propiedades aparentemente abandonadas mediante documentos notariales apócrifos.

El notario público número 42 explicó que los casos identificados no se originaron en Zacatecas, sino que involucran a notarios y actores provenientes de estados como Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato y Jalisco, quienes habrían utilizado testimonios falsi- ficados para intentar regularizar de manera ilegal inmuebles ubicados en zonas patrimoniales.

Detalló que, tras la presentación de las denuncias en las entidades de origen, los expedientes serán turnados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, con el fin de que se integren las investigaciones correspondientes y se proceda contra quienes resulten responsables.

Casas Madero señaló que hasta el momento se han detectado alrededor de cuatro casos concretos; sin embargo, no descartó que existan más irregularidades cometidas en administraciones anteriores, por lo que el Colegio mantiene una vigilancia permanente.

Indicó que, como medida preventiva, se reforzó la coordinación con el Registro Público de la Propiedad y la Dirección de Catastro de la Secretaría de Finanzas, además de intensificar la revisión de todos los testimonios notariales emitidos fuera del estado que pretendan surtir efectos en Zacatecas.

El presidente del Colegio subrayó que la denuncia responde a una preocupación social, particularmente por la defensa del patrimonio histórico y de los derechos de propietarios legítimos, y recalcó que el notariado zacatecano cuenta con mecanismos de seguridad que permitieron detectar las anomalías a tiempo.

Finalmente, afirmó que será la Fiscalía del Estado la instancia encargada de determinar el alcance de los hechos y las responsabilidades penales, mientras el Colegio continuará colaborando con las autoridades y mantendrá informada a la sociedad sobre el avance de las investigaciones.