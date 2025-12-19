Sigue en Aprietos el IEEZ; Requiere 2.5 mdp Adicionales Para Adeudos Relevantes: Frausto

Debe Tres Meses de Renta del Edificio; Consejeros no han Cobrado

Por Miguel Alvarado Valle

El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), Juan Manuel Frausto Ruedas, reconoció que, si bien el organismo recibió recientemente un apoyo financiero por parte del Gobierno del Estado que permitió atender compromisos inmediatos de fin de año con el personal, persisten adeudos relevantes, particularmente en materia de servicios y pagos pendientes al Consejo General.

Frausto Ruedas informó que el recurso extraordinario, estimado entre cinco y seis millones de pesos, permitió dispersar el aguinaldo y cubrir la primera quincena de diciembre a la totalidad del personal operativo, desde la Junta Directiva hacia abajo, incluidos directores y áreas administrativas.

Aclaró que este apoyo se otorgó sin ningún tipo de condicionamiento por parte del Ejecutivo estatal, lo que garantiza la autonomía del instituto en sus decisiones.

No obstante, el presidente del IEEZ advirtió que el organismo mantiene adeudos acumulados en servicios básicos indispensables para su operación, como arrendamiento del edificio, telefonía, internet y energía eléctrica.

Precisó que únicamente en este rubro se requiere alrededor de 2.5 millones de pesos para poder cerrar el año sin afectar el funcionamiento institucional, situación que calificó como delicada y urgente. Detalló que el adeudo por el arrendamiento del inmueble ya alcanza tres meses vencidos y se encamina al cuarto, lo que ha generado presión directa por parte de la propietaria del edificio.

En ese contexto, anunció que este mismo día sostendría una reunión con la secretaria de Finanzas del estado, con el objetivo de gestionar recursos adicionales que permitan cubrir estos compromisos y evitar una afectación mayor a la operación del instituto.

Frausto Ruedas subrayó que, además de los adeudos en servicios, existe un pendiente específico con las y los consejeros electorales, a quienes se les deben cinco quincenas de salario ya devengadas. Aclaró que esta situación afecta exclusivamente al Consejo General, ya que el resto del personal se encuentra al corriente en pagos de aguinaldo y quincenas correspondientes.

Finalmente, el consejero presidente señaló que el tema del adeudo a las consejeras y consejeros también será planteado en la reunión con la Secretaría de Finanzas, al tratarse de derechos laborales ya adquiridos.