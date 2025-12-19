Zacatecas Capital Decreta Temporada Decembrina Libre de Pirotecnia Para Proteger a la Ciudadanía y al Entorno

En atención a las solicitudes de asociaciones de animalistas, ambientalistas y de padres y madres de familia con niñas y niños que viven con autismo, el Ayuntamiento de Zacatecas determinó prohibir la venta de pirotecnia y explosivos durante la presente temporada decembrina, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas, el bienestar animal y la seguridad del entorno.

Así lo informó Luis Felipe Santos Quintanilla, coordinador municipal de Protección Civil, quien señaló que, tras escuchar estas peticiones ciudadanas y analizar los riesgos asociados al uso de artificios pirotécnicos, se tomó la decisión de decretar un “Zacatecas libre de pirotecnia”.

“Con esta medida resguardamos la vida de las y los zacatecanos y evitamos más accidentes e incidencias relacionadas con el mal manejo de la pólvora. A inicios de este mes de diciembre ya se habían presentado algunos incendios en casas habitación y lotes baldíos derivados del uso irresponsable de pirotecnia”, puntualizó el funcionario.

Santos Quintanilla destacó que la pirotecnia no solo representa un riesgo de incendios y quemaduras, sino que también genera afectaciones severas a personas con hipersensibilidad auditiva, particularmente niñas y niños con trastorno del espectro autista, así como a animales domésticos y fauna silvestre, que sufren estrés, desorientación y, en algunos casos, consecuencias fatales.

Derivado de esta prohibición, la Coordinación de Protección Civil, en conjunto con Seguridad Pública y el área de Plazas y Mercados, inició operativos permanentes para detectar puntos de venta de fuegos artificiales, con el fin de notificar que no existe ningún permiso ni autorización para la instalación de puestos o la comercialización de estos productos en la vía pública de la capital.

“El llamado es claro: no hay permisos para vender pirotecnia. Por ello solicitamos el apoyo de la ciudadanía para que, si detectan alguna tienda o puesto que ofrezca fuegos artificiales, lo reporten de inmediato. Estaremos trabajando las 24 horas, los siete días de la semana, para regular y atender este tema durante toda la temporada”, finalizó.