Zacatecas Capital Impulsa la Educación con Entrega de Becas a 700 Estudiantes de Primaria y Secundaria

Con el firme compromiso de fortalecer la educación y apoyar el desarrollo integral de la niñez y juventud zacatecana, el alcalde capitalino, Miguel Varela Pinedo, realizó la entrega de 700 becas a estudiantes de nivel primaria y secundaria del municipio de Zacatecas, con el objetivo de que continúen y consoliden su trayectoria académica.

Durante el evento, el presidente municipal destacó que estas becas fueron otorgadas a alumnas y alumnos propuestos por docentes y directivos de las diversas instituciones educativas de la capital, como un reconocimiento al esfuerzo, la constancia y el alto rendimiento académico de quienes se distinguen por sus buenas calificaciones y compromiso con sus estudios.

Miguel Varela Pinedo subrayó que la educación es una de las principales herramientas para transformar la sociedad y mejorar la calidad de vida de las familias. En este sentido, enfatizó la importancia del trabajo coordinado entre ciudadanía y gobierno para generar mejores oportunidades para las nuevas generaciones.

“Cuando la ciudadanía y el gobierno trabajan en conjunto se crea una mejor calidad de vida. Hoy estamos hablando de nuestras niñas, niños y jóvenes, que son el presente y el futuro de nuestro país, de nuestro estado y de nuestro municipio”, expresó el alcalde, al reiterar que invertir en educación es apostar por un Zacatecas con mayor desarrollo.

Por su parte, la Directora General de Solidaridad y Desarrollo Humano, Nancy Espinoza Medina, señaló que el trabajo en equipo permite lograr grandes resultados y aseguró que el municipio, de la mano de los estudiantes, está construyendo un cambio positivo para la capital.

“Cuando caminamos en la misma dirección construimos un cambio y un futuro mejor. Agradecemos al presidente municipal por creer en la educación y en las y los estudiantes de Zacatecas. Tenemos hechos, y estos apoyos son herramientas para que puedan volar alto”, afirmó.

En su intervención, Paloma Martínez Aranda, Jefa del Departamento de Educación, destacó que la educación va más allá del aprendizaje académico, ya que es en esta etapa donde se forman los valores y el carácter de las personas.

“La educación es donde nacen los sueños y se aprende a creer en uno mismo. Cada cuaderno abierto representa un paso más hacia un futuro lleno de posibilidades. Estas becas son la prueba de que creemos en el talento de nuestras y nuestros estudiantes para salir adelante”, concluyó.