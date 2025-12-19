12 Kilómetros Llenos de Magia; Tere Jiménez Inaugura Villa Navidad en la Línea Verde

“Ofrecerá Experiencia Inolvidable Para Toda la Familia”

Este mágico sendero navideño conecta Mariano Hidalgo, Villerías, Solidaridad I y Villas de Nuestra Señora de la Asunción.

Desde hoy y hasta el 4 de enero, niñas, niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de este espacio de encuentro y convivencia de 5:00 p. m. a 10:00 p. m., con acceso gratuito.

Entre luces que brillan como estrellas y sonrisas que se contagian, Aguascalientes dio la bienvenida a la época más esperada del año. En un ambiente lleno de alegría, la gobernadora Tere Jiménez inauguró Villa Navidad 2025 desde el Parque Villerías en la Línea Verde, al oriente de la ciudad, encendiendo no sólo miles de luces, sino el espíritu navideño en el corazón de las y los asistentes.

“Estoy muy contenta, porque el día de hoy se hace la inauguración de este espacio, que es para ustedes y sus familias para que vivan la Navidad en su máximo esplendor”, les dijo la gobernadora.

Además, Tere Jiménez detalló que Villa Navidad ofrecerá una experiencia inolvidable para toda la familia, con una amplia variedad de atracciones y actividades pensadas para niñas, niños y personas de todas las edades. Entre ellas destacan las cuatro pistas de patinaje, juegos mecánicos, cine navideño, así como múltiples actividades recreativas y talleres de manualidades que invitan a compartir y crear juntos.

La magia continuará con los cuentos navideños a bordo del tranvía, el pabellón infantil y un set fotográfico navideño donde las familias podrán capturar recuerdos únicos junto a Santa Claus, el Grinch y los Reyes Magos. Además, se llevarán a cabo posadas tradicionales, piñatas, presentaciones artísticas, la entrega de bolos y diversos talleres, reforzando las tradiciones que llenan de significado y unión estas fechas tan especiales.

Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes, dirigió un mensaje a las y los asistentes. “En esta temporada, vamos a pedir paz y salud, pero, sobre todo, esta época es muy bonita para dar, recibir y perdonar, de eso se trata la familia, que Dios los bendiga a todas y todos”, destacó el alcalde.

Con una extensión de 12 kilómetros a lo largo de la Línea Verde, este mágico sendero navideño conecta avenida Mariano Hidalgo, Villerías, Solidaridad I y Villas de Nuestra Señora de la Asunción, convirtiendo cada paso en una experiencia para compartir, soñar y celebrar.

Como parte de las actividades que dieron inicio a esta gran celebración, también se llevó a cabo el Desfile Navideño “DIFundiendo Amor en Navidad”, un recorrido lleno de color, música y sonrisas que iluminó la avenida Poliducto, desde avenida Hacienda de Ojocaliente hasta avenida San Francisco de los Viveros, llevando un mensaje de amor y unión a las familias del oriente de la ciudad.

Desde hoy y hasta el 4 de enero, las y los asistentes podrán disfrutar de este espacio de encuentro y convivencia de 5:00 p. m. a 10:00 p. m., con acceso gratuito.

Durante la inauguración también estuvieron presentes Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal; Mauricio González López, secretario de Turismo del Estado; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado; Norma Adela Guel Saldívar, secretaria de la Familia; Paty Castillo, secretaria de Desarrollo Social; Sarahi Macías Alicea, secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua del Estado; Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud del Estado; Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado; Paty Cárdenas Delgado, directora general del Instituto Aguascalentense de las Mujeres; Héctor Alejandro Vázquez Zúñiga, director general del Instituto Cultural de Aguascalientes; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; Nidia Ivette Jiménez Aguilar, directora del Instituto de Convivencia y Desarrollo Línea Verde; Javier Rosas Reyes, director general del Instituto Aguascalentense de la Juventud; Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno; Luis León, secretario particular, entre otras autoridades.