Aguascalientes Tiene Nueva Agente K9: Puck, Especialista en Detección de Explosivos

Aguascalientes tiene una nueva integrante del K9; la agente Puck fue donada a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) por la Embajada de Estados Unidos en México como parte de la cooperación internacional en materia de seguridad.

Puck es una hembra de la raza pastor belga malinois, entrenada en San Antonio, Texas, como detectora de explosivos. Su agudo olfato, agilidad y velocidad la convierten en un elemento altamente especializado, capaz de actuar con precisión y rapidez en distintas situaciones operativas.

Gracias a sus capacidades, Puck puede intervenir eficazmente en operativos especiales, recorridos y patrullajes, así como en la inspección de edificios, vehículos, equipaje y, principalmente, en áreas abiertas, donde su desempeño representa una ventaja táctica clave para la prevención de riesgos.

Con la integración de este nuevo ejemplar K9, la SSPE refrenda su compromiso de fortalecer las acciones de seguridad, ampliar sus capacidades operativas y brindar una respuesta oportuna y eficaz para proteger a las y los ciudadanos de Aguascalientes.