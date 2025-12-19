Con el Programa de Empleo Temporal, Mujeres del Campo Acceden a más Oportunidades y Mejores Ingresos

Realizan Labores Para Mejorar su Entorno

Más de 11 mil habitantes de 70 comunidades en todo el estado han participado en este esquema.

El 90 por ciento de los beneficiarios son mujeres.

Se realizan actividades como limpieza de arroyos, caminos saca cosechas y mantenimiento de plantas y árboles.

Las mujeres de las comunidades rurales de Aguascalientes se han convertido en grandes protagonistas del desarrollo del campo, al obtener un ingreso extra que beneficia directamente a sus familias y mejora la calidad de vida de sus comunidades, gracias al Programa de Empleo Temporal de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae).

Desde el inicio de la administración encabezada por la gobernadora Tere Jiménez, 11 mil 260 habitantes de 70 comunidades del estado han participado en este programa, de los cuales el 90 % son mujeres, cumpliendo así con el compromiso de la gobernadora de impulsar la participación femenina en las actividades agropecuarias y en el cuidado del entorno rural.

Las beneficiarias realizan labores esenciales para fortalecer el campo y mejorar su entorno, como limpieza de arroyos y canales de agua, mantenimiento de caminos saca cosechas, cuidado de plantas y árboles, saneamiento y control de plagas como el picudo del maguey. Cada participante trabaja un mínimo de cuatro horas diarias, de lunes a viernes, recibiendo cuatro mil pesos mensuales, mientras que los responsables o voluntarios sociales reciben un apoyo de ocho mil pesos.

“El propósito de la gobernadora Tere Jiménez es que las comunidades rurales siempre cuenten con calidad de vida. Este programa permite que las mujeres obtengan un ingreso extra mientras contribuyen al mejoramiento de los espacios comunes y al desarrollo del campo”, destacó Isidoro Armendáriz García, titular de la Sedrae.

Armendáriz García subrayó que el Programa de Empleo Temporal es uno de los más exitosos y solicitados por las comunidades y que la Sedrae mantiene convocatorias específicas para mujeres, como la adquisición de ganado ovino, reafirmando su compromiso de continuar impulsando esquemas que fortalezcan a las mujeres, las comunidades y la economía rural.