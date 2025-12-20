Ayuntamiento de Zacatecas Entrega Escrituras y Avanza en la Regularización Patrimonial

El Ayuntamiento de Zacatecas continúa fortaleciendo la certeza patrimonial de las familias capitalinas mediante la entrega de escrituras y acciones de regularización de predios, reafirmando su compromiso con la seguridad jurídica de la ciudadanía. En esta ocasión, se realizó la entrega de 82 escrituras a habitantes de las colonias Koreas I y II, quienes después de más de dos décadas de espera hoy cuentan con un documento que les brinda tranquilidad y respaldo legal sobre su patrimonio.

Durante el evento, el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, destacó la importancia de trabajar de manera coordinada entre los distintos niveles de gobierno para dar resultados concretos a la población. Agradeció a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot) y a su titular por sumar esfuerzos en beneficio de las familias zacatecanas.

“El trabajo en equipo es clave para lograr resultados reales. Aquí demostramos que cuando las instituciones se coordinan, se pueden resolver problemas históricos. En el año que llevamos al frente de esta administración, hemos logrado la regularización y escrituración de cerca de 6 mil predios”, informó el alcalde.

Varela Pinedo reconoció también el trabajo de todas y todos los involucrados en este proceso, subrayando que la certeza jurídica sobre una vivienda no solo representa un documento, sino la posibilidad de heredar seguridad, estabilidad y mejores oportunidades a las futuras generaciones.

Por su parte, Carlos Emilio Ramírez Baltierra, Director General de Desarrollo Urbano y Patrimonio, señaló que estos avances son resultado del liderazgo del presidente municipal, así como del trabajo coordinado con la sindicatura del Ayuntamiento, encabezada por Wendy Valdez Organista, y de la Seduvot.

“Hoy estamos reunidos no solo para la entrega de escrituras en las colonias Koreas I y II, sino también para avanzar en la regularización de una nueva colonia que llevará por nombre Nuevo Zacatecas, además de la firma de un convenio que permitirá generar una nueva zona escolar en beneficio de nuestras niñas y niños”, remató.