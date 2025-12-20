Inaugura Ayuntamiento de Zacatecas el Primer Comedor Comunitario de un Ayuntamiento en el Estado y Arranca Programa de Leche a Bajo Costo

Con el objetivo de fortalecer la economía familiar de quienes laboran en la administración municipal, el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, inauguró el nuevo comedor que brindará servicio a más de mil trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento capitalino, además de dar inicio a un programa de apoyo alimentario mediante la dotación de leche a bajo costo.

Durante el acto inaugural, el alcalde recordó que este proyecto fue anunciado desde el inicio de su administración y destacó que, a pesar de tratarse de un año marcado por diversas adversidades, se lograron concretar acciones que representan oportunidades y beneficios directos para las y los capitalinos.

“Después de un año hoy estamos en esta inauguración y, a partir del 15 de enero, se estará ofreciendo el servicio para todos los trabajadores. Habrá una variedad en el menú con un costo de 40 pesos; el pago podrá realizarse de manera directa o con descuento vía nómina. El comedor operará de las 8:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde”, explicó Varela Pinedo.

Como parte de esta jornada, el presidente municipal entregó de manera simbólica dos litros de leche a cada trabajador, informando que se trata de un producto de buena calidad. Asimismo, adelantó que el programa de entrega de leche se abrirá formalmente en enero de 2026, con la intención de ampliar su alcance a toda la capital.

“Quisimos iniciar este programa con ustedes, las y los trabajadores, y decirles que estaremos poniendo en marcha más programas a lo largo de esta administración”, puntualizó.

Por su parte, el director general de Infraestructura y Obra Pública, Luis Fernando Maldonado, informó que el comedor tuvo una inversión aproximada de 250 mil pesos y cuenta con la infraestructura, equipamiento y mobiliario necesarios para brindar un servicio digno y eficiente.

El encargado del comedor, el chef Salvador Oyarzaba, destacó que este espacio ofrecerá un menú rico, variado y accesible, pensado en las necesidades del personal municipal. “Queremos que disfruten este espacio, su comida y su tiempo de alimentación; esperamos verlos a todos visitando este comedor”, expresó.

Al evento asistieron las y los regidores Andrea López de Lara, Óscar Contreras, Marcela Alatorre, Sandra Verónica Báez, Juan Diego García Cruz, Juan Carlos González, así como directores y funcionarios del Ayuntamiento de Zacatecas.