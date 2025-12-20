Presidenta Claudia Sheinbaum Cumple Meta de Entrega de Trenes de Pavimentación a 10 Municipios

Plan Integral del Oriente del Estado de México:

Además, informó que próximamente se anunciará el nuevo Bachetón; se ampliará la ruta del Trolebús hasta Ixtapaluca y celebró la pavimentación del Periférico Oriente a cargo del Gobierno del Estado de México para conectar el AICM con el AIFA.

Para la adquisición de los 10 trenes de pavimentación se invirtieron 450 mdp y atenderán 340 kilómetros (km) de longitud el próximo año.

Texcoco, Estado de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cumplió con la meta de entrega de trenes de pavimentación para los 10 municipios contemplados en el Plan Integral del Oriente del Estado de México, al dar banderazo de salida a cuatro maquinarias que permitirán hacer obras de bacheo en Chalco, Chimalhuacán, Tlalnepantla y Valle de Chalco, atendiendo así una de las necesidades más demandadas por las y los mexiquenses.

“Decidimos hacer este programa estratégico del Oriente del Estado de México y tiene el objetivo de mejorar todos los servicios públicos: iluminación, bacheo, repavimentación, agua, drenaje y al mismo tiempo educación, centros de salud y vivienda. Para la repavimentación, estas máquinas van a hacer muchísimo, miren, un kilómetro diario y realmente con esto se hace todo, no necesitan ningún equipo adicional. Entonces la repavimentación se cumple con esto y con el buen trabajo que hacen todas y todos nuestros presidentes municipales”, anunció desde Texcoco, Estado de México.

Explicó que se trata de equipos de última generación para la repavimentación de calles, con los que se otorgó a los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco, la capacidad de realizar estos trabajos con personal de las propias secretarías de infraestructura municipales.

Recordó que el Plan Integral del Oriente del Estado de México tiene el objetivo de mejorar los servicios públicos en los 10 municipios que comprenden esta zona en beneficio de 10 millones de habitantes, por lo que el Gobierno de México invierte además en iluminación, suministro de agua potable, construcción de escuelas, centros de salud y vivienda.

Agregó que próximamente se anunciará el nuevo Bachetón para ampliar la reconstrucción de carreteras federales en el país; se ampliará la ruta del Trolebús hasta Ixtapaluca y celebró la pavimentación del Periférico Oriente a cargo del Gobierno del Estado de México para conectar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que para la adquisición de los 10 trenes de pavimentación se invirtieron 450 millones de pesos (mdp) y destacó que seis ya iniciaron operaciones en los municipios de Chicoloapan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Texcoco y La Paz. Anunció que en conjunto los 10 trenes de pavimentación atenderán 340 kilómetros (km) de longitud el próximo año.

Las y los alcaldes de Valle de Chalco, Alan Velasco Agüero; de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez; de Chalco, Abigail Sánchez Martínez y de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, agradecieron la entrega de este equipo a la Presidenta y refrendaron su compromiso para darle el mejor uso y trabajar en coordinación con el Gobierno de México.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, agradeció la tercera entrega de estos trenes de pavimentación, con lo que se cumplió el compromiso establecido por la Presidenta de México en este primer año.