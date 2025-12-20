Presidenta Claudia Sheinbaum Destaca que México es el País de América Latina Donde más Creció la Clase Media

Se Construye una Nueva Política Social y de Derechos

Ciudad de México.- “¿Qué fue lo que ocurrió en México? Se llama Cuarta Transformación, se llama gobierno humanista, se llama Economía Moral, Programas del Bienestar, derechos, no programas asistencialistas, sino derechos”, resaltó la Jefa del Ejecutivo Federal

Los Programas para el Bienestar tendrán en 2026 una inversión social de un billón de pesos, lo que se suma al incremento al salario mínimo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que México, con la Cuarta Transformación, es el país de América Latina donde creció más la clase media, ya que incrementó 12.4 por ciento, de acuerdo con datos del Banco Mundial, al pasar de 27.2 por ciento en 2018 a 39.6 por ciento en 2024; el objetivo, señaló, es que siga la tendencia de aumento.

“Claro que queremos que haya todavía menos personas en pobreza, pero miren cómo cambió: hay más gente que tiene las principales necesidades resueltas, ya no hay vulnerabilidad –le llama el Inegi– frente al 21.7 por ciento, de acuerdo al Banco Mundial. ¿Qué fue lo que ocurrió en México? Se llama Cuarta Transformación, se llama gobierno humanista, se llama Economía Moral. Programas de Bienestar, derechos, no programas asistencialistas, sino derechos”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Esto se suma a uno de los logros más importantes de la Cuarta Transformación: los 13.5 millones de mexicanas y mexicanos que salieron de la pobreza de 2018 a 2024, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Puntualizó que este crecimiento en la clase media se debe a que en el modelo de la transformación se construye una nueva política social y de derechos, bajo el pensamiento humanista de “por el bien de todos, primeros los pobres”, así como a través de los Programas para el Bienestar que pasarán de una inversión social de 845 mil millones de pesos (mdp) en 2025 a un billón de pesos en 2026. Aunado a que en materia laboral se ha incrementado el salario mínimo de 197 pesos diarios en 2022 a 260 pesos en 2024. Y a partir del 1 de enero de 2026: de 315.04 pesos diarios a nivel general y de 440.87 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN).

“Esa es en esencia la Transformación del país. Hoy hay en México más familias que se reconocen como clase media, es decir, que salieron de la pobreza, de acuerdo con el Banco Mundial, más porcentaje de familias que están en este sector que personas en pobreza. ¿Cuál es el objetivo? Pues que siga la tendencia. ¡Que siga la Transformación!”, agregó.

El coordinador de asesores de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, explicó que, de acuerdo con datos del Banco Mundial, se considera clase media a aquellas personas que ganan más de 17 dólares, que es equivalente a 340 pesos diarios, y su incremento en México es resultado de una política económica y social de la Cuarta Transformación que también disminuyó de manera histórica la pobreza en más del 13 por ciento.

“Esto también cambia la imagen que se tiene de que solo la política de la Cuarta Transformación está enfocada a un sector de la población, el sector más vulnerable, el sector más pobre, y aquí estamos viendo que la consecuencia es que favorece al conjunto de la sociedad y a todos los sectores, teniendo como resultado el aumento de la clase media de manera histórica”, añadió.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó que la principal diferencia entre el periodo neoliberal y la Cuarta Transformación es que a partir de 2018 se implementa una política de derechos y no asistencial; se reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos y a las personas con discapacidad, sectores que antes no entraban en la agenda del gobierno; hay universalidad; y se trata de transferencias no condicionadas. Además de que las Pensiones y Programas para el Bienestar son entregados bimestralmente de forma directa y sin intermediarios por medio de la tarjeta de Bienestar a las y los derechohabientes.