La Policía Cibernética Comparte Recomendaciones Para Comprar en Línea de Forma Segura en Esta Navidad

Con la llegada de la temporada navideña y el pago de aguinaldos aumenta el dinero en circulación y, con ello, los riesgos de fraude en línea; por eso, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes (SSPE) te comparte algunas recomendaciones para que realices tus compras en internet de manera segura y evites ser víctima de engaños.

Antes de comprar, verifica que las páginas o los perfiles de venta sean auténticos, revisa las opiniones de otros compradores y utiliza siempre métodos de pago confiables. Así podrás aprovechar las ofertas, recibir tus productos en tiempo y forma y proteger tu dinero de posibles estafas.

En caso de que hayas acordado una entrega personal, procura reunirte con el vendedor en un lugar público y concurrido, y realizar el pago únicamente al momento de recibir el producto.

Para comprar con seguridad en internet, la Policía Cibernética también te recomienda verificar que la dirección del sitio comience con https://, desconfiar de ofertas “demasiado buenas para ser verdad”, activar la autenticación en dos pasos y evitar hacer clic en enlaces o mensajes sospechosos.

Para recibir orientación o reportar un posible fraude cibernético, puedes comunicarte al Servicio de Emergencia 911, al teléfono 449 910 20 55, extensiones 6605, 1710 y 1711, o enviar un mensaje de WhatsApp al 449 346 23 41.