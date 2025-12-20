Reconoce Tere Jiménez a Policías y Anuncia Aumento Salarial, más Patrullas y Equipamiento Para 2026

En la Celebración del Día del Policía

En el marco del Día del Policía, la gobernadora destacó la valentía, lealtad y disciplina de policías estatales.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la celebración del Día del Policía, donde felicitó a todas y todos los integrantes de las corporaciones por su valentía, lealtad y disciplina, al tiempo que reiteró su compromiso con la seguridad del estado y la dignificación de la labor policial.

“En Aguascalientes la seguridad se ejerce y se fortalece todos los días con planeación, inversión, mando y policías mejor preparados; la seguridad también se construye con coordinación y con instituciones que actúan como un solo frente, porque la seguridad exige unidad operativa, información compartida y decisiones firmes”, aseguró la gobernadora.

Asimismo, anunció un incremento salarial para las y los policías estatales que se hará efectivo a principios del próximo año; así como la incorporación de más elementos, compra de nuevas patrullas, más equipamiento y una mayor capacidad tecnológica para eficientar la labor de las corporaciones policiacas.

Durante el evento que se realizó en el vestíbulo del Centro de Convenciones de la Isla San Marcos, la gobernadora también entregó reconocimientos a las y los policías que se distinguieron por su actuación en el cumplimiento de su deber.

El Mérito al Valor fue para Lizette Alejandra Amaro Gutiérrez, Hugo Iván Vázquez Becerra y Carlos Alberto Adalid Castañeda; el Mérito Social se otorgó a Ámbar Lizbeth Fiscal Montero, Alberto Ojeda Tostado y Tania Arlette Dueñas Ramírez.

Eduardo Daniel Larios Martínez, Carlos Alberto Mayén García y Carlos Alfaro Acosta recibieron la medalla al Mérito a la Perseverancia; mientras que la Distinción Policial fue para Porfirio Emmanuel Medina Quiroz y Cynthia Guadalupe Esparza Vázquez.

Michelle Olmos Álvarez recibió una condecoración especial por su labor al frente del Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia, que por tres años consecutivos mantiene el primer lugar nacional como mejor C5i, así como el número de Emergencias 911.

Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado, reconoció el trabajo de las y los policías estatales: “Hoy quiero reconocer, agradecer y honrar a quienes han hecho de servir y proteger, una verdadera vocación de vida. Ser policía implica valentía, sacrificio y un compromiso inquebrantable con la sociedad. Gracias por su entrega, por su disciplina y por no rendirse ante las adversidades”, les dijo a las y los presentes.

A nombre de las y los homenajeados, el policía Jesús Guadalupe Medina Gutiérrez agradeció y reconoció el respaldo y compromiso de la gobernadora Tere Jiménez con la Policía Estatal: “Gracias por el respaldo firme y constante que brinda a nuestra corporación, su compromiso con la seguridad no solo se refleja en las estrategias implementadas, sino en el apoyo directo y tangible a quienes todos los días cumplimos con nuestro deber”, sostuvo.

Por último refrendó su compromiso de continuar trabajando con responsabilidad, lealtad, respeto y profesionalismo para garantizar la paz y la tranquilidad en el estado.

En el evento también estuvieron presentes la diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del H. Congreso del Estado; Homero Edmundo Blanco Lozada, coordinador de la Guardia Nacional en Aguascalientes; Jesús Alonso Porras Gutiérrez, comandante del 8º Grupo de Infantería de la 14/a. Zona Militar; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; Karla Martorell Moya, coordinadora de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Aguascalientes; y Arturo Martínez Morales, director general de Seguridad Pública y Vialidad del Estado de Aguascalientes.