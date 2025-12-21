El Presidente Municipal de Zacatecas, Miguel Varela, Continúa Llevando el Espíritu Navideño a Colonias y Comunidades de la Capital

El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, continúa llevando el espíritu navideño a colonias y comunidades de la capital con la realización de posadas tradicionales, donde niñas, niños y familias disfrutan de momentos de convivencia, alegría y unión. Estas actividades forman parte del compromiso del Ayuntamiento por fortalecer el tejido social y acercar la administración municipal a la ciudadanía, compartiendo las tradiciones que dan identidad y calidez a las y los zacatecanos en esta temporada decembrina.