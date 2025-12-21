Fundación Orgullo Por Zacatecas y Ayuntamiento Capitalino Realizan Última Entrega del año de Paquetes de Vivienda

Con profunda alegría y satisfacción, la Fundación Orgullo Por Zacatecas, en coordinación con el Ayuntamiento de Zacatecas, llevó a cabo la última entrega del año de paquetes de mejoramiento a la vivienda, reafirmando su compromiso con el bienestar y la calidad de vida de las familias zacatecanas.

Durante el evento, el presidente de la Fundación Orgullo Por Zacatecas, Raymundo Moreno Romero, destacó que esta jornada representa un momento para agradecer la confianza de más de 6 mil zacatecanas y zacatecanos que, a lo largo de más de una década, han creído en el trabajo de la fundación y en el acompañamiento del gobierno municipal. Señaló que estas acciones son resultado del esfuerzo conjunto entre ciudadanía e instituciones.

“Quiero agradecer a todas y todos los que han confiado en la Fundación Orgullo Por Zacatecas por más de 10 años. En esta última entrega del año se ha permitido que miles de familias puedan mejorar sus condiciones de vida a partir de su propio esfuerzo. No se trata de dádivas, se trata de trabajar juntos para salir adelante”, expresó Moreno Romero.

Asimismo, reconoció el respaldo del presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, por su apoyo constante a la fundación, así como por su compromiso con el desarrollo social de las familias de la capital y el estado.

Por su parte, la directora de la fundación, Fabiola Nájera Romero, subrayó que los resultados obtenidos en este 2025 son fruto del trabajo en equipo y de la confianza de las y los beneficiarios. Destacó que cada entrega implica un esfuerzo logístico importante y un compromiso permanente por ofrecer materiales de calidad a precios accesibles.

“Gracias por la confianza en la fundación. Muchas personas han sido testigos de que lo que ofrecemos es de calidad y a precios económicos; siempre buscamos las mejores opciones para ustedes”, afirmó.

Finalmente, en representación de las y los beneficiarios, Virginia Martínez Salazar expresó su agradecimiento al presidente municipal y a los integrantes de la fundación por su labor en favor de las familias zacatecanas. Reconoció que las acciones de la Fundación Orgullo Por Zacatecas representan una esperanza para el futuro del estado.

“Gracias Ray y a la fundación que lleva el nombre de tu padre, el doctor Raymundo Moreno Navia. Sus acciones representan una esperanza de un mejor Zacatecas. Que vengan muchas entregas más en 2026”, concluyó.