Puestos Navideños dan Vida al Jardín de la Independencia

Además del Movimiento Económico, se Fortalece la Convivencia

Por Nallely de León Montellano

Cada año, con la llegada de la temporada decembrina, los puestos navideños se instalan en las inmediaciones del Jardín de la Independencia, convirtiéndose en un punto de encuentro entre tradición, economía popular y convivencia social en el centro histórico de Zacatecas.

Desde finales de noviembre y durante gran parte de diciembre, comerciantes locales ofrecen una amplia variedad de productos de temporada, que van desde ropa y calzado para el frío, hasta artesanías, juguetes, adornos navideños y artículos tradicionales que forman parte de las celebraciones de fin de año.

Para muchas familias, estos espacios representan una opción accesible para adquirir regalos y productos básicos, sin recurrir a grandes cadenas comerciales. Más allá de la actividad económica, los puestos navideños cumplen una función social relevante, ya que permiten a decenas de comerciantes obtener ingresos en una época clave del año. En su mayoría, se trata de pequeños vendedores que dependen de estas ventas temporales para sostener sus hogares, cubrir gastos escolares o enfrentar el inicio del siguiente año.

La presencia de estos puestos también aporta vida al espacio público, fortaleciendo la convivencia entre habitantes y visitantes que recorren el centro histórico, especialmente durante las tardes y noches, cuando el Jardín de la Independencia se convierte en un punto de reunión familiar.

Aunque la instalación de comercio temporal genera debates recurrentes sobre el uso del espacio público, para los comerciantes representa una tradición que se ha consolidado con el paso de los años y que forma parte del paisaje decembrino de la ciudad.

Para ellos, la temporada navideña no sólo significa ventas, sino la oportunidad de visibilizar su trabajo y mantener vivas prácticas comerciales que han pasado de generación en generación. Así, los puestos navideños del Jardín de la Independencia se mantienen como un re􀃀ejo de la economía popular y de las dinámicas sociales que caracterizan a Zacatecas durante las fiestas de fin de año.