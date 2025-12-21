Con el Primer Movimiento, Tere Jiménez Inaugura el Torneo de Ajedrez “Navidad en el Tablero”

Entre miradas atentas, piezas en movimiento y un ambiente cargado de emoción, dio inicio el Torneo de Ajedrez “Navidad en el Tablero”, luego de que la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, realizara el movimiento inaugural que marcó oficialmente el arranque de la competencia.

Durante la ceremonia de apertura, Tere Jiménez subrayó el valor del ajedrez como una herramienta clave para fortalecer el pensamiento estratégico, la disciplina y la toma de decisiones, especialmente en niñas, niños y jóvenes.

“Felicidades por estar aquí. Estudios científicos comparan a niños que juegan ajedrez con quienes realizan otras actividades y demuestran que, después de un año de práctica, quienes juegan ajedrez logran mejores resultados en atención, organización, planificación y resolución de problemas. Esto es fruto de un ejercicio mental constante que va más allá del tablero y se refleja en la vida diaria, en la escuela, el trabajo y las decisiones importantes. Muchísimas felicidades a todas y todos, y como siempre lo digo: ¡a cuidar a la reina!”, expresó Tere Jiménez.

Por su parte, Raúl Hernández Hernández, presidente de la Federación Mexicana de Ajedrez (FENAMAC), agradeció el respaldo que la gobernadora ha brindado de manera permanente a este deporte, apoyo que le ha valido el reconocimiento nacional como la Reina del Ajedrez. Asimismo, reconoció el compromiso de las y los participantes, así como el papel fundamental de madres y padres de familia por impulsar y acompañar a sus hijas e hijos en esta disciplina.

El torneo reúne a competidores de distintas edades y niveles, consolidándose como un espacio de sana convivencia, aprendizaje y proyección del talento local, todo enmarcado en el espíritu festivo de las celebraciones decembrinas.

En la inauguración que se realizó en el segundo patio de Palacio de Gobierno también estuvieron presentes Arturo Fernández Estrada, director general del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA); Florentino de Jesús Reyes Berlie, organizador internacional de la Federación Internacional de Ajedrez; Héctor Alejandro Vázquez Zúñiga, director del Instituto Cultural de Aguascalientes; Alan David Capetillo Salas, presidente de la Asociación de Ajedrez de Aguascalientes, y Catalina Fernández Femat, participante del torneo de ajedrez.