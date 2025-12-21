Nuevo Rastro en Jesús María Será Clave Para Mejorar la Competitividad de Productores de Aguascalientes

La Obra, con Avance Superior al 80%

El proyecto será un pilar para modernizar la producción de cerdo, conservar el estatus sanitario y asegurar la competitividad.

Cuenten conmigo para convertir este rastro en TIF y poder avanzar: Tere Jiménez.

Aguascalientes será sede del LVIII Congreso Nacional AMVEC, que se llevará a cabo del 21 al 24 de julio de 2026.

Con el objetivo de respaldar a los productores de cerdo y fortalecer la sanidad animal en Aguascalientes, la gobernadora Tere Jiménez supervisó la construcción del nuevo rastro en el municipio de Jesús María, obra que presenta un avance superior al 80 por ciento, y sostuvo una reunión con representantes del sector porcino del estado.

Durante el evento, la gobernadora destacó que este proyecto será un pilar para modernizar la producción de cerdo, conservar el estatus sanitario y asegurar la competitividad de una actividad que genera empleo para miles de familias en la entidad.

“Vamos a estar trabajando junto con ustedes; cuenten conmigo para convertir este rastro en Tipo Inspección Federal (TIF) y poder avanzar. También cuentan con nosotros para la campaña El Cerdo Cae Bien. Estaremos atentos y cercanos; agradezco al alcalde César por impulsar este proyecto que representa una inversión superior a los 180 millones de pesos. Avancemos juntos”, expresó la gobernadora.

El nuevo rastro fortalecerá la cadena productiva del estado, permitirá cumplir con los más altos estándares de calidad e inocuidad y abrirá nuevas oportunidades de mercado, consolidando a Aguascalientes como un referente en la producción de cerdo a nivel regional y nacional.

En este contexto, Rolando Beltrán Figueroa, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Cerdos (AMVEC), anunció que Aguascalientes será sede de su LVIII Congreso Nacional, que se llevará a cabo del 21 al 24 de julio de 2026, con la expectativa de recibir a más de mil 800 asistentes.

Por su parte, José Luis Pérez Gómez, presidente de la Asociación de Porcicultores de Aguascalientes, reconoció el respaldo constante de la actual administración estatal. Señaló que, gracias a la campaña de salud animal impulsada en el estado, Aguascalientes se ha convertido en un referente nacional, al grado de que su modelo está siendo considerado como base a nivel país. Añadió que la entidad es el noveno productor nacional de carne de cerdo, con una producción anual superior a 350 mil animales, equivalente a más de 33 mil toneladas, de la cual dependen más de 6 mil familias.

El secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado, Isidoro Armendáriz García, informó que durante este año, la producción de carne de cerdo creció 5 por ciento, además de que en los últimos dos años se han aplicado 35 mil vacunas como parte de las acciones de sanidad animal.

Finalmente, el presidente municipal de Jesús María, César Medina, destacó que este nuevo espacio avanza firmemente para convertirse en un rastro tipo TIF, y agradeció a la gobernadora Tere Jiménez por su cercanía con el municipio y su impulso permanente a todos los sectores productivos.

Acompañaron a la gobernadora Laura Araceli González Reyes, presidenta municipal de San José de Gracia; Heriberto Gallegos Serna, presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario del H. Congreso del Estado, y Laura Ponce, diputada local.