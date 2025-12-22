Ayuntamiento no Otorgó Permisos Para Ambulantes en Plaza Bicentenario: Varela

“Ese Espacio Corresponde al DIF Estatal”, Asegura

Por Miguel Alvarado Valle

El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, rechazó que el Ayuntamiento haya otorgado permisos para la instalación de comercio ambulante en la Plaza Bicentenario, al aclarar que la presencia desmedida de vendedores en ese espacio no corresponde a autorizaciones municipales. Esto, luego de los señalamientos públicos del sector comercial organizado, que acusó incumplimientos a acuerdos previos para contener la informalidad.

En respuesta a los reclamos de la Cámara Nacional de Comercio en Zacatecas (Canacozac), el alcalde sostuvo que la “plancha” de la Plaza Bicentenario no fue avalada por el gobierno que encabeza.

Afirmó que su administración no ha concedido permisos para ese punto específico, enfatizando que la Plaza Bicentenario no está bajo administración municipal, sino que correspondería al DIF Estatal Zacatecas, por lo que las autorizaciones habrían sido otorgadas por el Gobierno del Estado.

Varela Pinedo informó que instruyó al director de Plazas y Mercados, Alejandro Gómez, a reunirse con representantes del comercio establecido para aclarar la situación y transparentar quién permitió la instalación.

Recalcó que no se trata de “pasar la bolita”, sino de precisar competencias y responsabilidades para atender el reclamo de manera correcta.

Sobre otros puntos de la ciudad, Varela Pinedo puntualizó que no se ha incrementado el ambulantaje más allá de lo que tradicionalmente ocurre cada año, como en la zona de la Fenaza, donde se instala una expo navideña de artesanías y productos navideños.

Reconoció que puede haber variaciones en el número de espacios respecto de años anteriores, pero negó que exista dolo o permisividad fuera de norma.

Finalmente, recordó que en reuniones sostenidas en julio y agosto con el sector empresarial, se acordó no ampliar el ambulantaje y trabajar en un proceso de formalización, incluso mediante la uniformación, de locales y esquemas coordinados con cámaras empresariales.

El presidente municipal reiteró su disposición al diálogo con la Canaco y a revisar cualquier señalamiento, pero insistió en que, de manera categórica, los permisos en la Plaza Bicentenario no fueron otorgados por el Ayuntamiento de Zacatecas.