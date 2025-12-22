Bazar Navideño con Causa, Fomento a la Economía Local y Apoyo Social: Rivera

Se Recolectan Juguetes y Despenas Para Niños

Por Miguel Alvarado Valle

Con el objetivo de impulsar la economía local y, al mismo tiempo, apoyar a familias en situación vulnerable durante la temporada decembrina, se realiza el Bazar Navideño con Causa 2025, del 20 al 23 de diciembre, en un horario de 13:00 a 20:00 horas, en el Teatro Fernando Calderón. El coordinador del evento, Raúl Rivera Lozano, explicó que esta iniciativa surge ante la necesidad de generar un esquema distinto de apoyo social, al reconocer que hay niñas y niños que no recibirán juguetes en Navidad.

Por ello, se diseñó un concepto en el que la ciudadanía puede tomarse una fotografía con Santa Claus a cambio de aportar la donación de un juguete, despensa u otro apoyo, promoviendo la participación comunitaria.

Detalló que en el bazar participan 12 emprendedores y pequeños empresarios del estado, quienes ofrecen productos como snacks, dulces típicos de Zacatecas, joyería, accesorios, tazas personalizadas, pasteles, juguetes impresos en 3D, arte wixárika, artesanías, cuadros, imanes y mezcal local, lo que permite fortalecer la economía regional y visibilizar proyectos independientes.

Rivera Lozano subrayó que cada emprendedor mantiene su propio proceso de producción y comercialización, generando empleo y derrama económica; sin embargo, precisó que los recursos obtenidos por la actividad de las fotografías con Santa Claus se destinan íntegramente a la causa social.

Para garantizar que los apoyos lleguen a quienes realmente los necesitan, los organizadores establecieron coordinación con el DIF municipal, instancia que se encargará de la distribución de los juguetes y despensas, al contar con información precisa sobre las colonias y familias en mayor situación de vulnerabilidad.

Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía para acudir en familia, consumir productos locales y sumarse a esta iniciativa solidaria, destacando que el Teatro Fernando Calderón funge como un espacio emblemático que da marco a este esfuerzo comunitario.