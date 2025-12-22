El Campo Zacatecano Está Tirado y no Puede Esperar más: José Narro

Está a Merced del Coyotaje en la Comercialización del Frijol, Advierte

Zacatecas, Zac.- El diputado federal por Morena y coordinador del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), José Narro Céspedes, expresó su preocupación por la situación crítica que atraviesa el campo zacatecano, particularmente por los efectos del coyotaje en la comercialización del frijol y la falta de acciones inmediatas para garantizar precios justos a las y los productores.

Narro Céspedes lamentó que continúe prevaleciendo la intermediación abusiva, lo que ha impedido que el frijol se pague a precios dignos, pese a los compromisos de compra planteados para Zacatecas. Señaló que, en los hechos, los productores siguen recibiendo precios muy por debajo de lo justo, lo que mantiene al campo en una profunda incertidumbre económica.

El legislador federal urgió a que se agilice la movilidad del grano, se entreguen de inmediato las costaleras y se inicie la compra del frijol, tal como lo comprometió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayando que “el campo zacatecano está tirado y no puede esperar más”.

En este contexto, Felipe Pinedo, coordinador de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), expresó su desacuerdo con el esquema de pignoración del frijol, al considerar que representa más riesgos que bene􀂿cios para los pequeños productores, debido a los requisitos administrativos, las garantías exigidas y los costos financieros que implica, lo que podría dejar fuera a una parte importante del campesinado zacatecano.

Asimismo, José Narro Céspedes advirtió que los esquemas financieros planteados deben revisarse a fondo para evitar que se conviertan en una carga adicional para las y los productores, y reiteró la necesidad de políticas públicas que aseguren precios justos, sin la intervención de intermediarios que distorsionen el mercado.

En otro tema, el diputado federal expuso que Zacatecas enfrenta rezagos importantes en educación, al señalar que no se implementó la política del FONDE y que la Universidad atraviesa un dé􀂿cit cercano a los 480 millones de pesos, lo que pone en riesgo el pago de salarios y prestaciones de fin de año. Añadió que persisten afectaciones en telesecundarias y CENDIS, donde se han registrado recortes salariales y disminución de apoyos alimentarios.

Finalmente, informó que realizará una gira de trabajo por Washington y Chicago para fortalecer la relación binacional y que sostendrá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de abordar de manera directa los temas del campo y la educación, y construir soluciones de fondo para Zacatecas.