El Ultra Fast Fashion, Muestra de Nuestra Cadena de Valor

Entre el Furor y la Fragilidad

Una experta propone cinco movimientos para igualar las reglas y dignificar la industria textil en América Latina.

El rechazo hacia ciertas marcas y gigantes de la industria textil se hace evidente alrededor del mundo. Recientemente una nueva polémica se desató en redes sociales argentinas a consecuencia de las críticas por el impacto que tienen los productos importados en la industria local.

El “ultra fast fashion” es un modelo de consumo de ropa que destaca por la rápida producción y distribución de prendas de vestir a precios accesibles. Derivado de este tipo de actividades, se reporta en diversos mercados un incremento en las importaciones de ropa superiores al 70%, esto a diferencia del porcentaje de “uso de la capacidad instalada” en empresas locales, rondando apenas el 40%.

La maestra Edith Mirelle Levario Rodríguez, profesora investigadora de la Licenciatura en Diseño de Modas en Indumentaria y Textiles de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, explicó que esta situación es el reflejo de una tensión que se vive en toda América Latina. “Por un lado celebramos la democratización de la moda, pero por otro, invisibilizamos las condiciones que la hacen posible”. La investigadora reflexionó sobre el precio que paga el consumidor, el cual no es el costo total del sistema. “Faltan los temas de los aranceles, proveedores y otros tantos que no aparecen en los tickets”, compartió.

A nivel global empresas del sector textil e indumentaria han registrado caídas en sus ventas que superan el 20% en comparación con al año anterior y pérdidas que rondan el 5%. Lo mismo está pasando con el empleo: se reportan caídas superiores al 7% en Argentina.

En muchos países de América Latina, existen reglas especiales que permiten comprar cosas pequeñas y baratas por internet en el extranjero sin pagar muchos impuestos o pasar por trámites complicados. “Esto es como tener una vía rápida para las compras en línea. Cuando la economía está mal y la gente tiene menos dinero, aprovechan esta vía rápida para comprar en ciertas tiendas en línea que ofrecen ropa muy barata. Por eso, aunque los salarios bajan, las compras por internet suben, por eso la cada vez más alta participación de “ultra fast fashion” en el comercio electrónico”.

“Si la importación exprés entra con facilidades que la producción local no tiene, no hablamos de ineficiencia del taller, sino de reglas desiguales”, agregó la maestra Levario Rodríguez.

Así mismo, la investigadora de la UAA propone cinco movimientos prácticos que harían la diferencia: reglas simétricas (IVA y controles básicos de seguridad del producto), trazabilidad y veracidad (exigir una trazabilidad mínima y sancionar afirmaciones y promesas sin sustento), reconversión hacia los lotes cortos, diseño como política industrial (diseñar no es “decorar”, es orquestar materiales, procesos y servicios) y compra pública innovadora (uniformes escolares, sanitarios y de seguridad pueden convertirse en demanda anticíclica para el ecosistema local si se licitan con criterios de desempeño, trazabilidad y circularidad. Eso estabiliza volúmenes, profesionaliza y sube estándares).

Los Censos Económicos 2024 reportan en Aguascalientes más de 78 mil establecimientos y 536 mil personas ocupadas, con alzas de unidades, pero remuneraciones reales presionadas e informalidad en ascenso (53.2% según lecturas locales de INEGI). En ese contexto, los talleres chicos sienten el golpe de la moda ultra-barata porque compiten sin economías de escala ni vía rápida logística.

De acuerdo a la investigadora de la UAA el estado debe dejar de comportarse como espectador del algoritmo y retomar su rol de diseñador de mercado; la industria, a su vez, debe abandonar la nostalgia de la “época dorada” y abrazar procesos, datos y servicio posventa; la academia tiene que formar diseñadores que entiendan logística, finanzas y sostenibilidad con el mismo rigor con que entienden silueta y patrón.

“Se deben nivelar reglas, trazar productos, invertir en tecnología cercana y sobre todo, dignificar el trabajo que sostiene lo que vestimos. Si lo hacemos, el precio bajo dejará de ser la única promesa, y la moda latinoamericana podrá competir donde sí tiene ventaja, talento, proximidad y calidad”, concluyó la académica.