Ulises Mejía Haro Recorre el Sureste Zacatecano

Loreto, Zac.- Ante cientos de personas reunidas en la región del sureste zacatecano, el diputado federal Ulises Mejía Haro encabezó un encuentro con productoras, productores, maestras, maestros y comerciantes, donde abordó los retos legislativos rumbo al 2026 en el Congreso de la Unión y refrendó su compromiso con esta zona del estado, acompañando las gestiones y proyectos de la ciudadanía.

Durante su intervención, Mejía Haro destacó los avances en la nueva legislación en materia de agua, explicando que la reforma a la Ley General de Aguas y la actualización de la Ley de Aguas Nacionales tienen como eje garantizar el acceso al agua como un derecho humano y priorizar el uso agrícola y comunitario.

Subrayó que esta reforma no despoja a las y los productores de sus derechos, sino que ordena y regulariza las concesiones para brindar certeza jurídica, justicia hídrica y sostenibilidad del recurso para las futuras cosechas. Autoridades federales han precisado que el objetivo es regularizar concesiones vencidas y otorgar nuevos títulos con reglas claras, sin afectar a quienes realmente trabajan la tierra.

Asimismo, abordó los avances en la apertura de centros de acopio para productos agrícolas, destacando que, gracias a la coordinación entre los tres niveles de gobierno, se ha impulsado la operación de los centros de acopio de frijol en Zacatecas, con la meta de reunir hasta 80 mil toneladas y generar una derrama económica que beneficia directamente a los pequeños productores, fortaleciendo la economía del campo.

Ulises Mejía Haro también compartió sus iniciativas enfocadas en respaldar a los comerciantes y a las y los jóvenes emprendedores. Reiteró que seguirá gestionando acciones que se re􀃀ejen en beneficio para las familias, convencido de que la unidad, la organización, la honestidad y el trabajo constante son la ruta para construir mejores oportunidades para Zacatecas.