Aguascalientes Fortalece su Seguridad con 15 Nuevos Integrantes del Grupo de Operaciones Especiales

Tras semanas de intenso entrenamiento, 15 policías de Aguascalientes dieron un paso decisivo para reforzar la seguridad del estado al concluir el Diplomado de Operaciones Tácticas Especiales en la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad (Unpol), lo que les permite integrarse al Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), una unidad estratégica que exige disciplina, precisión y capacidad de respuesta en escenarios urbanos y rurales.

El secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Antonio Martínez Romo, destacó que los graduados cuentan con la voluntad de servir con firmeza y enfrentar los desafíos diarios de la labor policial; subrayó la importancia de su formación profesional para garantizar cuerpos más preparados al servicio de las y los habitantes de Aguascalientes.

Por su parte, la rectora de la Unpol, Cecilia Pacheco Rangel, enfatizó que este diplomado representa un proceso profundo de disciplina, convicción y entrega; además reconoció la perseverancia de los policías y el papel fundamental de sus familias como apoyo constante durante su preparación.

Alberto Adalid Castañeda, encargado del GOPES, destacó que cada fase del entrenamiento llevó a los cursantes al límite, demostrando su capacidad para superar los retos físicos y tácticos propios de una unidad de alto rendimiento.

Durante la ceremonia, las familias participaron en un emotivo acto simbólico, al colocar personalmente la boina distintiva que marca la integración de cada policía al cuerpo de élite.

En el evento también estuvieron presentes Guillermo Antonio Almazán Smith y Héctor Quilantán, evaluadores de la Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies (CALEA); y Miguel Gámez Oliva, secretario general de la Unpol.