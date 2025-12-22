Gracias al Seguro Popular Aguascalientes, Miles de Familias Reciben Atención Médica Gratuita y de Calidad

Se Prioriza a Quienes más lo Necesitan

Durante 2025, el Seguro Popular Aguascalientes fortaleció de manera significativa los servicios de salud gratuitos en beneficio de miles de familias, que recibieron atención médica gratuita, oportuna, preventiva y de calidad.

En este periodo, se otorgaron 63 mil 720 consultas médicas, además de 23 mil 254 servicios dentales y nueve mil 909 consultas odontológicas, garantizando un cuidado integral de la salud de la población. Asimismo, se entregaron 98 mil 551 medicamentos, con lo que se aseguró la continuidad de los tratamientos y una mejora en la calidad de vida de quienes los requieren.

En materia de prevención y detección temprana, se realizaron 10 mil 534 consultas de optometría, acompañadas de la entrega de seis mil 343 lentes. Además, se llevaron a cabo 35 mil 427 estudios de laboratorio, dos mil 554 ultrasonidos, dos mil mastografías y mil 836 tamizajes renales, acciones clave para identificar a tiempo diversas enfermedades y brindar atención adecuada.

Estos resultados reflejan el firme compromiso del Gobierno del Estado por fortalecer un sistema de salud justo, humano y accesible, al acercar los servicios de salud a toda la población de Aguascalientes, priorizando a quienes más lo necesitan.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 070.