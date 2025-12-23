Anuncia David Monreal Intención de Aumentar Sueldos a Policías

Promete Estímulos y Bonos a los Mejores Elementos

Por Miguel Alvarado Valle

En el marco del Día del Policía Vial Preventivo, autoridades estatales, mandos de seguridad y familias de los elementos se reunieron para reconocer la labor de quienes diariamente se encargan de regular la movilidad y proteger la vida en calles y carreteras de Zacatecas. El festejo fue encabezado por el gobernador David Monreal Ávila y contó con la presencia de representantes de instancias federales y estatales vinculadas a la seguridad pública.

Durante su mensaje de bienvenida, el director de la Policía Vial Preventiva, Francisco Oswaldo Caldera Murillo, subrayó que la conmemoración no se centró en números ni balances administrativos, sino en una historia construida con vocación, disciplina y sacri􀂿cio desde 1924, cuando la corporación surgió como un departamento de tránsito.

Señaló que, con el paso de los años, la institución ha evolucionado hasta consolidarse como una corporación profesional, capaz de responder a los retos actuales de la movilidad y la seguridad vial. Caldera Murillo destacó que el trabajo de la Policía Vial implica largas jornadas, decisiones inmediatas y una gran responsabilidad social, al ser en muchos casos el primer contacto de ayuda para la ciudadanía en situaciones de emergencia.

Reconoció el compromiso diario de los elementos y agradeció de manera especial a sus familias, a quienes de􀂿nió como el apoyo silencioso que permite que la corporación se mantenga en pie, incluso en los momentos más complejos.

En su intervención, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, a􀂿rmó que la Policía Vial Preventiva cumple una función estratégica dentro del modelo de seguridad del estado, al combinar acciones operativas con tareas preventivas y de proximidad social. Destacó que los operativos de alcoholímetro, la atención directa a la ciudadanía y las campañas de educación vial tienen como 􀂿nalidad reducir riesgos, prevenir accidentes y salvar vidas.

Medina Mayoral también resaltó la importancia de la educación vial como una inversión a largo plazo, al señalar que las pláticas, campañas y actividades de concientización dirigidas a distintos sectores de la población contribuyen a modi􀂿car conductas y fortalecer la cultura de la legalidad.

Añadió que la solidez de la corporación radica en su gente, donde conviven elementos con décadas de servicio junto a nuevas generaciones que aportan profesionalismo y capacidad de adaptación. Como parte del festejo, se entregaron reconocimientos a elementos con 30 años o más de servicio, así como uniformes a los 404 elementos que asistieron.

Estos reconocimientos representaron no sólo el cierre de ciclos personales, sino también el legado de disciplina, compromiso y vocación que distingue a la Policía Vial Preventiva y que sirve de ejemplo para quienes continúan con esta labor.

Al emitir su mensaje, el gobernador David Monreal Ávila reconoció a la Policía Vial Preventiva como una corporación resiliente, honesta y cercana a la ciudadanía, y reiteró que su administración continuará trabajando para dignificar su labor.

Anunció que se fortalecerá la profesionalización y modernización de la corporación, con mejor equipamiento, capacitación tecnológica y condiciones laborales, además de adelantar la intención de otorgar incrementos salariales a todos los elementos, así como estímulos y bonos a los mejores elementos.