“Todos los Tópicos del Delito Están Disminuyendo”, Dice el Gobernador

Bajan las Cifras de Homicidio Doloso a Niveles de 1998, Presume

* Asegura También que Zacatecas es el Segundo Estado con Mayor Crecimiento Económico del País

Por Miguel Alvarado Valle

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, afirmó que la entidad cerrará el año 2025 con una reducción histórica en los índices de violencia, particularmente en homicidios dolosos, y sostuvo que todos los delitos de alto impacto presentan una tendencia a la baja, de acuerdo con cifras oficiales. Durante una declaración a medios, el mandatario señaló que, al 22 de diciembre de 2025, se habían registrado 146 homicidios en el estado, cifra que –dijo– contrasta con los 500 homicidios contabilizados al cierre de 2024.

De mantenerse la tendencia, agregó, Zacatecas estaría regresando a niveles de violencia similares a los de finales de la década de los noventa. “En 1998 se cometían alrededor de 138 homicidios al año; hoy, después de casi 30 años, estamos nuevamente en condiciones similares”, expresó Monreal Ávila, al subrayar que la disminución ocurre pese a un contexto de mayor complejidad del crimen organizado, caracterizado por el uso de nuevas tecnologías, explosivos, drones y la intervención de comunicaciones electrónicas.

El gobernador sostuvo que Zacatecas es actualmente el único estado del país que ha logrado reducir todos los delitos de alto impacto, incluidos homicidio, extorsión, secuestro, robo domiciliario y asalto en carretera. Esto, dijo, a diferencia de otros estados donde algunas de estas conductas delictivas han registrado incrementos.

En particular, Monreal Ávila respondió a señalamientos sobre un presunto aumento en los casos de extorsión y desapariciones, al afirmar que, conforme a la numeralia oficial, ambos delitos también muestran una tendencia a la baja en la entidad.

“Todos los tópicos del delito están disminuyendo”, insistió. El mandatario indicó que los resultados en materia de seguridad han sido evaluados en estudios internacionales, nacionales y locales, y que Zacatecas continúa siendo objeto de análisis por la magnitud de la reducción de la violencia.

En el ámbito económico, el gobernador vinculó la mejora en los indicadores de seguridad con el desempeño financiero del estado e informó que recientemente fue presentado el paquete económico para el ejercicio fiscal 2026, el cual contempla un presupuesto cercano a los 43 mil millones de pesos.

De acuerdo con Monreal Ávila, esta capacidad de gasto es resultado del orden administrativo, la disciplina financiera, la austeridad y un manejo responsable de los recursos públicos, “La paz y la tranquilidad son la base para que regrese la inversión y el turismo”, afirmó.

Asimismo, aseguró que Zacatecas se posicionó como el segundo estado con mayor crecimiento económico del país por segundo año consecutivo, según indicadores oficiales, aunque no precisó la fuente de dichas mediciones.

Finalmente, el gobernador llamó a los medios de comunicación y a la sociedad a analizar y contextualizar los datos presentados, al considerar que los resultados alcanzados en materia de seguridad y economía representan un cambio significativo respecto a años anteriores.